專欄：時隔4年再次上演的“缺少西紅柿的漢堡”帶來的警告. October. 25, 2024 08:04. . 漢堡中壹個西紅柿的“價格”是多少呢？最近說像壹杯咖啡也沒有問題。從上周開始，韓國麥當勞從部分賣場的漢堡中取出了西紅柿。取而代之的是免費咖啡優惠券。也就是說，壹塊西紅柿和壹杯咖啡的價值變得相同。實際上，西紅柿價格居高不下。壹公斤西紅柿的零售價格最近壹直維持在1.3萬韓元左右。與上月初相比，價格翻了近壹番。 西紅柿從漢堡中消失是因為氣候異常。韓國麥當勞解釋理由說：“今年夏天持續的高溫天氣導致西紅柿生長不足，供應面臨很多困難。”西紅柿生長良好的極限栽培溫度為30度。據農村振興廳透露，如果白天溫度維持在35度以上，西紅柿的果實將減少四分之壹左右。西紅柿的主要產地全北長水郡在今年8月壹個月內，除了三天之外，白天最高氣溫都超過了30度。 品嘗“缺少西紅柿的漢堡”並不是第壹次。4年前，麥當勞、漢堡王、樂天利等企業也是沒放西紅柿，取而代之的是多放生菜等蔬菜或降低價格出售。當時樂天利說壹塊西紅柿的價格平均為300韓元，從漢堡的價格中扣除。當時也是因為氣候異常。2020年，梅雨持續54天（中部地區標準）。這是有史以來最長的壹次。再加上臺風，西紅柿收成不好，價格也像現在壹樣暴漲。 時隔4年再次上演的“缺少西紅柿的漢堡”，再次證明了“異常氣候的影響不會停留在壹次性”的擔憂並非杞人憂天。今年年初發生的“金蘋果大亂”也是因為氣候異常導致歉收。但是隨著異常氣候的頻繁發生，國內蘋果種植地本身也在持續北上。目前，蘋果主產區慶北地區春季異常高溫、夏季酷暑和暴雨的影響頻繁發生，因此政府幹脆決定將更加涼爽的江原道建設成未來蘋果主產區。 異常氣候改變農作物生產模式的情景已經出現在世界各地。在60年前還是最適合種植橄欖的意大利西西裏，如今種植橄欖變得越來越困難。這是因為年平均氣溫在上升，降雨量在減少。收獲季節氣溫接近40度，農民們為此還引進了特殊的冷卻機械。在被認為難以耕作的美國阿拉斯加，隨著“不結冰的夏天”的延長，農場數量比20年前增加了約壹倍。 但是，韓國的氣候異常似乎只是罕見的事情，並沒有什麽變化。去年，政府花額外的錢購買剩余的大米，並根據世界貿易組織（WTO）協定，每年義務性進口的大米以低價轉賣，花費的費用就超過了1.7萬億韓元。這是自2005年引入公共儲備制度以來的最大值。相反，為了支援氣候變化應對政策和事業而設立的專門機關“農食品氣候變化應對中心”，從建設事業的第壹年開始就被推遲了。去年制定的21億韓元預算還未用完，84%的預算就結轉到今年。成為“正常氣候”的異常氣候會對食物產生很大的影響。如果不按照氣候變化的速度及時行動，等待我們的就是告別更多熟悉的味道。

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