這些國家，在沒有自殘矛盾的情況下增加醫生、挽救必需醫療和地方醫療. October. 24, 2024 08:15. . 韓國政府提出醫科大學有必要“擴招2000人”，其理由是拯救必需醫療和地方醫療。確保與生命直接相關領域的適當醫療團隊、縮小地區間醫療差距，是所有國家的主要醫療政策目標。但《東亞日報》采訪組訪問的美國、日本、加拿大、荷蘭等任何壹個國家，在推進相關政策時，都沒有像韓國壹樣經歷自殘的醫政矛盾。因為它們都是通過合理的待遇體系防止偏重醫生，科學地推算各地區診療科目不足的醫生人數，並逐漸擴充。 美國是破格對待必需醫療醫生的國家。專業醫生年薪前兩位分別是神經外科和胸部外科，平均年薪分別為10.54億韓元和9.95億韓元。這與被稱為“皮膚科、眼科、成型外科、整形外科”的非必需領域年薪排名靠前的韓國形成了鮮明的對比。美國必修科專業的招生率是胸部外科100%（韓國38%）、婦產科99.6%（63%）、少兒青少年科91.8%（26%）。美國還穩定地培養出為增進人類健康做出貢獻的醫生和科學家，主導全球制藥市場，這得益於運營相當於醫生年薪的補償體系。 在日本，地方上的醫生空缺由獲得學費和生活費、需要在脆弱地區義務工作9年的地方醫生填補。2008年在全國實行之前，這壹制度在長崎縣進行了38年的試運營和完善，成為它穩定的秘訣。日本比韓國更早經歷老齡化，醫科大學的擴招也較早開始，最近17年間增加了23%。設立獨立的議事推算機構，以科學依據為基礎，在不降低教育質量的前提下擴招，這是所有國家都遵循的公式。加拿大花費了20年的時間才將醫大名額增加到3150名。 韓國醫科大學（醫學院）的擴招情況正好倒過來。並不是糾正助長偏好美容醫療和首都圈的待遇體系，而是先決定醫科大學擴招，確定擴招規模後，事後才設立推算機構。由於政府單方面決定擴招，必需醫療專業醫生集體離開，教育條件惡劣的地方醫科大學大幅擴招，令人擔心與首爾地區的醫科大學出現超大差距。韓國的醫療比世界任何國家都有更高的性價比，正因政策失敗面臨崩潰。朝野醫政協商機制有望在部分醫生團體的參與下在不久後啟動。希望能夠集思廣益，最大限度地減少醫科大學擴招的後遺癥。

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