辛瓦爾之死帶來的未來. October. 22, 2024 08:14. . 辛瓦爾死了。記者幾天前重新審視了智異山遊擊隊領導人李鉉相的最後壹刻。不知為什麽，總有壹種“辛瓦爾的結局也會變成這樣”的感覺，誰知結果真的變成了這樣。雖然李鉉相的最後壹刻還存在很多謎團，但在國軍的圍剿戰中，山中不再安全，他沖破包圍網逃離時，偶然與圍剿隊相遇並被打死。 辛瓦爾也是在司令部組織和警衛隊瓦解、安全地帶消失後，只帶了2名警衛人員，躲避以色列軍隊。途中好像是與為了積累實戰經驗而在二線活動的以色列士兵們相遇。 辛瓦爾之死是中斷加沙戰爭的利好因素嗎？世界相信或希望成就這壹幕，但當事者內塔尼亞胡和哈馬斯似乎沒有這種想法。伊朗和周邊國家的示威群眾因為辛瓦爾的死亡，抵抗精神將更加高漲，並高呼，“如果殺死100人，將有1000人加入”。 壹半是正確的。作為加沙的政治勢力、組織，哈馬斯似乎幾乎已然瓦解，但無法用力量壓制抵抗。對壓迫的憤怒會永遠再生。生存下來的壹部分會變成極端恐怖組織。 但恐怖活動也需要組織和準備。眼下行動力似乎將大幅減弱。以色列似乎也在背後摸索退出戰略。雖然伊朗和真主黨的應對仍然存在變數，但伊朗也不希望與以色列發生物理沖突，也不希望哈馬斯和真主黨進壹步削弱。需要恢復的時間。真主黨是真主黨，現在重要的是自己的生存。 問題是以色列的損益計算。以色列已經證明，它對哈馬斯和真主黨的內部情況了如指掌。他們認為最高分的地方是這裏嗎？雖然我認為大抵如此，但可能會有另壹次憤怒的恐怖襲擊拖住它的後腿。

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