“交通沙漠”地區老人：“如果返還駕照，生計將變得渺茫”. October. 14, 2024 08:31. by 楊口=李素貞記者 sojee@donga.com. “身處‘交通沙漠’的我們小區，聽說也要交駕照？那只能無證駕駛了。在這裏為了生存必須要開車。” 6日在江原楊口郡亥安面萬垈裏見到的金基成（63歲）說：“在給別人添麻煩之前，有把駕照還回去的想法。”從事土豆種植了30多年的他吐露說：“沒有駕照就無法維持生計。” 到明年，韓國將進入每5名國民中就有1名滿65歲以上的超高齡社會，而高齡者駕駛事故在最近3年裏激增了近30%。對此，全國243個地方自治團體中有220個地方正在實行“高齡者駕駛證自願返還制”，如果放棄駕駛證，將給予壹定水平的補助金，但返還率僅為1%左右。 13日，據警察廳向國會行政安全委員會所屬的國民力量黨趙承煥議員室提交的資料顯示，去年返還駕照的人共有11.2896萬名，返還率為2.4%。截至今年8月，返還率僅為1.2%，減少了壹半。特別是高齡駕駛者比重高、交通條件惡劣的忠北（0.8%）、忠南（0.9%）、江原、慶北（以上1.0%）等地的返還率更低。 韓國道路交通公團忠北道支部教授尹煥基指出：“在地方高齡者的移動權得不到保障的情況下。盲目鼓勵主動返還駕照是天方夜譚”，“應該準備地區內呼叫巴士等需求應答型交通體系（DRT）等多種形態的交通工具。”

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