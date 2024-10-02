尹錫悅：“朝鮮應擺脫核武器能護其周全的妄想”. October. 02, 2024 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 隨著朝鮮在距離11月美國總統選舉只剩下35天之際暗示將采取威脅美國本土的“新方式”挑釁，有分析認為，以本月為起點，朝鮮的挑釁程度將達到頂點。 直到最近為止，朝鮮壹直集中進行可搭載戰術核彈頭的短程彈道導彈等對韓挑釁，但考慮到美國總統選舉，韓美當局眼下正在關註，朝鮮有可能並行進行發射洲際導彈等引起美國關註的重大挑釁。特別是，朝鮮有可能以“正常角度（30至45度）”發射可打擊美國本土的洲際導彈。有觀察人士認為，朝鮮將依次展示對韓、對美的打擊手段，提高威脅水平，然後在美國總統選舉後進行第七次核試驗，要求承認朝鮮為有核國家，並同美國新政府進行核談判。 ● 正常角度發射的洲際導彈有可能落在夏威夷附近 朝鮮此前試射射程超過5000公裏的洲際導彈，只以接近垂直的高度進行。去年4月和7月，朝鮮雖然以正常角度發射了最新型洲際導彈“火星-18”，但在二、三級火箭分離時，又調整為高角軌跡，從而把射程控制在沒有超過2000公裏。對此，也有人懷疑，朝鮮沒有具備洲際導彈“重返大氣層”這壹核心技術。 因此，有分析認為，朝鮮有可能在美國選舉前夕，以正常角度發射“火星-18”型的前三級推進器，然後飛行5000公裏以上，使彈頭越過日本列島墜落在太平洋公海上。朝鮮試圖以此來證明，該導彈能夠承受比高角度發射時更高的高溫、摩擦，無需修正軌道，彈頭能夠穩定地進入大氣層。韓國政府壹名消息人士表示：“美國方面擔心，即使朝鮮不發射最大射程超過1萬公裏的導彈，只要以正常角度成功發射超過5000公裏的洲際導彈，也能證明其擁有再次進入大氣層的技術。” 洲際導彈有可能落在距離夏威夷不到1000至2000公裏的海上，因此，正常角度發射本身就會給韓美帶來巨大的威脅。再加上“火星-18”型導彈的燃料註入時間短，是可以進行突襲打擊的固體燃料洲際導彈。 峨山政策研究院研究委員楊旭（音）表示：“朝鮮也有可能向此前壹直發射偵察衛星的菲律賓方向發射洲際導彈。相比‘火星-18’型，朝鮮也可以以正常角度發射以液體燃料為基礎的‘火星-17’型。”朝鮮上個月還公開了金正恩視察比現有的洲際導彈移動發射臺更長的12軸移動發射架的照片，甚至暗示了開發增加導彈長度和彈頭重量的新型洲際導彈的可能性。 朝鮮在證明打擊手段後，下壹步可能會進行第七次核試驗，要求下屆美國總統承認“有核國家”。似乎是在暗示這壹點， 朝鮮常駐聯合國代表金成當地時間30日在紐約舉行的聯合國大會上表示，不會就有核國家這壹“國家地位”討價還價，並表示：“美國的任何政權都要面對變化的朝鮮民主主義人民共和國。” ● 本月有可能根據憲法規定對韓國進行挑釁 同時，朝鮮預計會在7日預告的相當於韓國國會的最高人民會議上修改憲法，將韓國明示為“第壹敵對國”，並設定新的“海上國境線”等，提高對韓挑釁力度。特別是考慮到朝鮮國務委員長金正恩今年2月提出的“加強延坪島和白翎島北部國境線水域的軍事應對態勢”，韓國政府正在關註朝鮮2007年主張的“警備界線”或比這更向南在延坪島、白翎島附近劃新線，使西部海域的“北方界線”成為紛爭水域的可能性。朝鮮艦艇不斷嘗試侵犯“北方界線”，今後南北之間有可能發生偶發性軍事沖突。

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