烏克蘭奪回俄羅斯占領的工廠……澤連斯基：“必須逼迫俄羅斯和平”. September. 26, 2024 07:42. by 洪禎秀 hong@donga.com. 烏克蘭24日表示，在主要激戰地、東北部的哈爾科夫州沃爾昌斯克投入特種部隊展開“白刃戰”，最終奪回了俄羅斯軍隊今年5月起占領4個月的砂料工廠園區。同壹天，烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯常駐聯合國代表瓦西裏·涅邊賈在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國安理會特別會議上發生沖突。 據烏國防部透露，當天奪回的工廠園區是俄軍在哈爾科夫的據點。俄軍可能是考慮到由30多個混凝土建築和鐵制建築物組成的該工廠園區便於防禦，曾將其用作據點。 烏方還公開在奪回的工廠園區懸掛國旗的照片，展開了宣傳戰。美聯社對此分析說，此舉是為了向西方表明，盡管戰鬥力處於劣勢，但烏克蘭仍會與俄羅斯對抗到底，並要求追加支援。 不過，俄軍的進攻也在繼續。當天，在首府哈爾科夫，平民居住的公寓遭到俄軍空襲，至少3人死亡。 澤連斯基當天在聯合國安理會特別會議上批評說：“俄羅斯總統普京已經打破太多的國際準則，到了無法收手的地步。”他聲稱，這樣的俄羅斯不可能自己謀求和平，國際社會應該逼迫它和平。他尤其指出，向俄羅斯提供武器的朝鮮和伊朗是俄羅斯的“共犯”，並指責“俄羅斯無權利用朝鮮和伊朗的武器殺死烏克蘭人”。 據美國有線電視新聞網（CNN）報道，澤連斯基決定在25日的聯合國大會壹般性辯論上發表演講，呼籲西方追加支援武器。他決定26日在華盛頓白宮與美國總統拜登舉行首腦會談，並公開包括“數月內加入北約”等內容的勝利計劃。 當天同在會場的俄常駐代表涅邊賈沒有聽澤連斯基的發言，而是拿出手機看，裝作別有所事。他還批評安理會輪值主席國、北約成員東歐的斯洛文尼亞今年9月追加原先沒有日程的會議，給澤連斯基提供了“表演舞臺”。 俄羅斯外長拉夫羅夫代替普京與會，決定28日在聯大發表演講。普京自2015年以來壹直沒有參加聯大。 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普當天在主要競爭州佐治亞州薩凡納的遊說中主張，有必要制定烏克蘭戰爭的退出戰略。分析認為，這壹講話針對拜登曾表示將支援烏克蘭直至其取得勝利，強調如果自己再度執政，將減少或中斷對烏克蘭的援助。 特朗普表示，納粹德國獨裁者希特勒、法國拿破侖皇帝都沒有戰勝俄羅斯，並反問道：“如果他們（俄羅斯）獲勝怎麽辦？”他還說，澤連斯基每次來美國都會得到大規模支援，嘲諷其是“偉大的推銷員”。

한국어