熱刺隊長孫興慜貢獻2次助攻,帶領球隊擺脫連敗困境. September. 23, 2024 07:59. by 姜泓求 windup@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺隊)憑借2次助攻幫助球隊擺脫連敗困境,並被選為當場比賽最佳球員(MVP)。在英格蘭足球超級聯賽(EPL)總助攻排名中,他也上升到了前二十位圈。 孫興慜在21日舉行的與布倫特福德隊的2024~2025賽季英超第5輪主場比賽中首發出場,貢獻兩次助攻,幫助隊友攻入逆轉比分和鎖定勝局的進球,為球隊以3比1獲勝做出了貢獻。孫興慜在1比1戰平的上半場第28分鐘幫助布倫南•約翰遜攻入反超比分的壹球,並在2比1領先的下半場第40分鐘助攻隊友詹姆斯•麥迪遜打入制勝壹球。孫興慜被選為相當於該場比賽MVP的“Man of the Match(MOM)”。足球統計網站《FotMob》賽後給孫興慜打了9分,在兩隊球員中得分最高。 當天,約翰遜和麥迪遜在孫興慜的幫助下,雙雙攻入本賽季聯賽首粒進球。本場貢獻聯賽第1、2次助攻的孫興慜將攻擊點(進球或助攻)增加到了4個。孫興慜在上月24日舉行的與埃弗頓隊的第二輪比賽中攻入了本賽季第1、2粒進球。 在英超度過第10個賽季的孫興慜在聯賽中的助攻已增至64次,在該領域位居歷史並列第18位。截止到前壹天,在歷屆托特納姆熱刺隊選手中,他單獨排在該領域第2位。1992~2004年效力於托特納姆熱刺隊的達倫•安德頓(退役)的67次助攻是最高紀錄。據足球專門媒體《轉會市場》報道,孫興慜當天又貢獻了2次助攻,實現了他在歐洲舞臺上的第100次助攻。他在杯賽上貢獻13次、在歐洲俱樂部對抗賽上留下9次助攻等,作為托特納姆熱刺隊球員,孫興慜共送出了86次助攻,在效力於德甲漢堡隊和勒沃庫森隊時留下了14次助攻。 擺脫聯賽兩連敗困境的托特納姆熱刺隊取得了賽季第2勝(1平2負),積分增加到了7分。布倫特福德的後衛金智洙當天雖然進入了替補名單,但未能獲得出場機會,因此不得不將英超首秀的機會推遲到下次。 征戰德甲聯賽的鄭優營(柏林聯合)當天在與霍芬海姆隊的第四輪主場比賽中,在上半場第6分鐘攻入了將比分改寫成2比0的進球。這是鄭優營身披柏林聯合隊戰袍攻入的首粒進球。此前效力於斯圖加特的鄭優營上月末被租借至柏林隊。隨著球隊最終以2比1戰勝柏林赫塔隊,鄭優營的進球成為了制勝進球。

