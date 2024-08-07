“對我來說，皮鞋匠‘查理’是擺脫危機的緊急出口”. August. 07, 2024 08:19. by 李智允記者 leemail@donga.com. “最近，即使靜靜地呆著，也會流冷汗，身心都出現了超負荷運轉。當時我獲得了第四次出演音樂劇《長靴皇後Kinky Boots》的機會，那是我擺脫危機的緊急出口。” 從李碩薰（40歲）口中傳出了意外的話。作為組合SG Wannabe出道17年的歌手兼音樂劇演員、主持人，他的日常生活非常忙碌。對他來說，《長靴皇後》是躲避響起警鈴的內心的出路。 5日在首爾鐘路區的練習室見到的李碩薰表示，“就像只要不後悔地相愛，就不會有留戀壹樣，在2022年演出結束後，我想‘再也沒有’了。謝絕出演該劇半年多後，我之所以改變主意，是因為我需要‘查理’這壹角色。” 《長靴皇後》是壹部繼承面臨停業危機的父親的手工鞋工廠的查理努力重振家業的成長記。該劇講述了與愉快的Drag Queen（易裝男演員）“洛拉Lola”相遇，制作80厘米長的男性靴子時經歷的孤軍奮戰。該音樂劇自2014年在韓國首演以來累計觀眾約50萬人次，將於下月8日至11月10日在首爾龍山區藍色廣場新韓信用卡大廳舉行10周年紀念演出。 作品是查理的成長記，同時也是李碩薰的成長記。2018年以查理壹角在音樂劇出道那年喜得愛子，之後無壹例外地出演每兩年舉行壹次的《長靴皇後》。“長得和我壹模壹樣的孩子心裏有很多愛。看著那個，我想‘我本來也那樣，但不知怎麽幾年間變得敏感和防禦’。重新看劇本後發現，查理走了壹條從未走過的路，變得非常敏感。就像查理最終恢復原來的樣子壹樣，我也在努力回去。” 通過《長靴皇後》作為演員也取得了成長。在這期間擔任主角的音樂劇中，他認為最難演的角色是查理。因為他是我們身邊至少有壹個平凡的角色，所以不能像洛拉那樣顯眼，所以非常挑剔。“比作為歌手演出時還要緊張兩倍。” 與他的擔憂相反，觀眾們對矛盾達到最高潮的歌曲《Soul of a Man》也評價說：“如果李碩薰演唱，就會被說服。”這是查理對洛拉說出狠話，插上匕首後接著唱的歌曲。“我在那個部分因為太委屈而勉強忍住了眼淚。正在努力傳達被遺留在世上的我壹個人的心情。” 他說本賽季是“真正的最後壹次”。因為能夠完美演繹查理角色的後輩們排起了長隊。“除了健康之外，並沒有制定非常大的目標。現在為了展現最棒的查理，將專註於《長靴皇後》。”

한국어