難民代表團獲得奧運首枚獎牌，女拳擊手表示：“度過苦難就有希望”. August. 06, 2024 08:00. by 趙은아 achim@donga.com. “體育教會我人生。” 作為2024巴黎奧運會難民團成員首次獲得獎牌的辛迪•恩甘巴（26歲•拳擊）4日（當地時間）在法國巴黎北巴黎競技場舉行的女子拳擊75公斤級8強賽上獲勝後，對日刊《世界報》做出了上述表示。當天，以法國選手達維娜•米歇爾為對象，恩甘巴以5比0的總比分戰勝對手，進入半決賽之後已確定獲得銅牌。奧運會拳擊比賽不單獨進行銅牌爭奪戰，在半決賽中落敗的選手也將獲得銅牌。 恩甘巴說：“人們在生活中會遇到很多問題和障礙物，不相信自己，有時候會覺得現在是世界末日”，“我參加巴黎奧運會的事實表明（越過苦難）人生就有希望了。” 出生在喀麥隆的恩甘巴11歲左右來到英國，移民文件丟失後被送往難民收容設施。她是性少數者，在喀麥隆同性戀是非法的，因此無法回國。在英國生活了15年的今天，她依然在為獲得簽證和英國公民權而努力。 恩甘巴進入英國後，在家境困難的情況下，連英語都不會說就上學了。她還因體重過重、體臭嚴重而遭受排擠。但是兩名體育老師在照顧她的同時，引導其走上拳擊之路。恩甘巴回憶起艱難的過去說：“現在都是過去的事情了，我在巴黎這件事本事帶來了很多教誨。” 國際奧林匹克委員會（IOC）為了讓因內戰、戰爭、歧視等不可避免的原因離開祖國的選手們站在奧運會舞臺上，從2016年裏約熱內盧奧運會開始組成了難民代表團。本屆奧運會有37名選手參加12個項目。在巴黎奧運會之前，英國拳擊協會曾要求政府允許恩甘巴作為英國選手參加奧運會，但最終以失敗告終。最終，她作為代表IOC難民團的首位女拳擊選手參加奧運會，並獲得了銅牌。

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