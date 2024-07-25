金敏基在《晨露》合唱中踏上最後的旅程. July. 25, 2024 07:22. by 李智允記者 leemail@donga.com. “熬過了漫長的夜晚，像凝結在草葉上/比珍珠更加奪目的晨露壹樣/我內心的悲傷在慢慢凝結……” 24日上午，在首爾鐘路區大學路舊“學田”小劇場前，遺屬們乘坐載著已故金敏基的靈車，正準備前往墓地時，有人領唱了《晨露》（亦稱《朝露》）。排成兩層三層的數十名追悼者硬咽著大聲跟著唱。沈寂的雨點突然變大。雨，淚水，不，悲傷流了下來。有人喊道。“愛妳，老師。愛妳，永遠愛妳。” 金敏基最後的旅程並不孤單。劇場前，已故金光石的歌碑前擺放著市民們留下的燒酒、米酒和菊花。遺屬們抱著遺像參觀了舊學田內部。學田出身的演員薛景求和張鉉誠似乎要忍住，緊緊咬住嘴唇，但始終沒能抵擋住眼淚。演員吳芝惠和方恩珍捂著臉哭泣。 靈車離開後，前來追悼的人們久久不願離開。薩克斯管演奏家李仁權在浙浙瀝瀝的雨中演奏了故人的歌曲《美麗的人》。哭聲再次像波濤壹樣湧動。“既然要舉行家族葬禮，我們就在這裏送老師過去。直到最後都非常感謝。”張鉉誠艱難地開口說話，這時人們才壹個接壹個地邁出了腳步。 通過《晨露》等歌曲在上世紀70年代軍部時期培養了“青年精神”，通過學田的創作音樂劇成為大學路象征的金敏基就這樣回到土裏去了。此前，他患胃癌4期，於21日去世，享年73歲。 1971年演唱金敏基作曲的《晨露》並在19歲出道的歌手楊姬銀24日在廣播節目中稱金敏基為“兒時的偶像”。“想起了我演唱的那位的作品。當時壹起做音樂的多位前輩的面孔也壹同浮現在腦海中。很多聽眾為金敏基先生祈求冥福。感謝大家。”此前，金敏基的首爾大學後輩、前SM娛樂公司總制作人李秀滿前壹天來到靈堂，以吊唁客夥食費的名義向遺屬轉交了5000萬韓元。據悉，不收奠儀的遺屬表示感謝，並返還了吊唁金。

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