特朗普遭槍擊震驚全世界，令人窒息的憎惡政治. July. 15, 2024 07:47. . 美國共和黨總統候選人特朗普遭到槍擊。在11月大選前夕，特朗普13日在賓夕法尼亞州進行遊說，被飛來的子彈擊中右耳上部。美國媒體報道說，雖然是極其危險的瞬間，但所幸沒有生命危險。狙擊犯在100多米遠的建築物屋頂上用半自動步槍發射了8發子彈後被當場擊斃。特朗普周圍的支持者中有1人被打偏的子彈擊中身亡，另有2人受重傷。據悉，狙擊犯是壹名20多歲的白人男子、共和黨人，槍擊背景正在調查中。 暗殺大選候選人的企圖暴露了憎惡橫行的美國政治的真面目。正如“文化戰爭”所說，華盛頓政治圍繞性別、移民、墮胎權、福利政策等反復出現反目。2016年特朗普上臺後，更加刺激的言辭成了日常生活。本應成為團結主體的總統特朗普嘲弄批評者，煽動憎惡，隨著對話和妥協的消失，民主主義逐漸窒息。諷刺的是，政治低劣化的壹個軸心特朗普遭到了憎惡的子彈。 隨著美國政治走向極端，健康的公論場正在崩潰。選民之間出現了對事實和真相漠不關心的行為。甚至出現了只有他們自己將荒唐的故事相信為事實的“選擇性事實”這壹荒唐的新造詞。特朗普就4年前自己失敗的大選主張“要不是因為不正當選舉，我就贏了”，也有不少美國人相信這是事實，部分人甚至暴力沖擊國會大廈。 隨著憎惡的狂熱粉絲團和憎惡粉絲團的冷笑的蔓延，無論是保守還是進步，壹些美國人之間認為不惜使用暴力的想法也在蔓延。芝加哥大學上月進行的民意調查中，分別有10%和7%的人認為，為了防止拜登或特朗普成為大選勝利者，可以動用威力。在這些極端的回答者中，三分之壹和壹半是槍支擁有者。此次暗殺企圖不可能與這種充滿危險的輿論無關。 在美國，上個世紀60年代曾經歷肯尼迪兄弟和馬丁·路德·金牧師被暗殺的混亂，80年代曾試圖暗殺裏根總統。如今，此後銷聲匿跡40多年的政治暗殺再次登場。這意味著，已經到了不能再容忍導致政治兩極化和政界人士煽動情緒的水平。這種美國現象越看越像韓國的政治。今年年初，韓國也曾發生過針對在野黨代表的恐怖襲擊。如果不能作為反面教材，不能保證我們說不定啥時候就不會發生類似的事情。

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