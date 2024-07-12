馬克龍打破沈默聲稱此次選舉“沒有贏家”，並拒絕左派聯盟人士擔任總理. July. 12, 2024 08:31. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍（照片）在提前舉行議會選舉的第二輪決勝投票後僅過3天就正式發表了“將以共和國勢力（les forces r´epublicaines）中心組建聯合政府”的立場。有分析認為，馬克龍壹直認為極右翼黨派和極左翼黨派都違背法蘭西共和國的價值，他拒絕了在選舉中成為第壹大政治派別的左翼政黨聯盟“新人民陣線”（NFP）擔任總理的要求。 馬克龍總統10日在當地媒體《巴黎人報》上發表題為《致法國民眾的公開信》的投稿時評價說：“（此次議會選舉）結果沒有贏家”，“沒有任何政治派別通過選舉贏得國民議會絕對多數席位。”他還強調說：“只有共和國勢力占絕大多數席位”，“我們應該構建廣泛的聯合政府。” 馬克龍總統的上述發言是指在7日舉行的最後投票中，中間派和左派等聯合起來阻止極右翼黨派國民聯盟（RN）的勝利。但是這可以解釋為，不僅是RN，NFP也不能成為執政勢力。因為馬克龍總統上個月已經公布了提前舉行議會選舉的計劃，並規定“極左派的‘反猶太主義和派系主義’違背了共和國的價值，是不亞於極右勢力的威脅。” 法國憲法規定，總統可以指定希望的人擔任總理。但是，由於必須得到議會的批準，所以選擇最大政黨的代表的情況非常普遍。在議會選舉中共獲得577個議席中的182席，位居第壹的NFP表示“已經做好了執政的準備”，壹直要求提名總理。但是，在極左翼黨派“不屈的法蘭西”領導人讓-呂克•梅朗雄是否適合擔任總理的爭論日益激烈的情況下，馬克龍總統也表現出了反對意向。 對於馬克龍總統的公開信，極右翼和極左翼黨派領導人分別做出回應評。梅朗雄代表在X（原推特）上批判道：“總統不承認NFP在議會選舉中占據領先地位的結果”，“執政黨也應該接受敗給左派聯盟的事實。”前RN代表馬林•勒龐也諷刺道：“如果我所理解的是正確的，總統三天前提議阻止為泛執政圈當選做出貢獻的極左派”，“這個馬戲團（的演技）真是拙劣。”

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