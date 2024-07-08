美國總統選舉陷入混亂，世界變得更加危險. July. 08, 2024 07:57. . 美國總統拜登首次大選電視辯論慘敗帶來的負面影響不容小覷。民主黨內外要求拜登主動退選的壓力越來越大。堅定完成競選意誌的拜登為了扭轉局面而全力以赴，但現在甚至爆出了拜登家人和幕僚隱瞞其健康狀態的疑惑。有分析認為，拜登很難在短期內克服支持層、後援者和民主黨內部擴散的恐懼。 大部分人認為，不管拜登是中途退選，還是忍受著“老欲”的指責完成大選，目前事態導致11月舉行的美國總統選舉的不確定性進壹步增大。部分人舉出1968年前總統林登·約翰遜宣布放棄再選的先例，敦促拜登急流勇退。但在距離選舉只剩下不到4個月的情況下更換候選人，在擁有248年民主歷史的美國也是“史無前例”。 拜登事態的影響不會只停留在美國。共和黨稱“更換候選人意味著拜登不能再履行總統職務”，要求移交權力，拜登的領導能力受到了傷害。在烏克蘭和加沙地帶發生的兩場戰爭中，最近與俄羅斯簽訂安保條約的朝鮮接連發起挑釁、伊朗核開發加速的可能性等，到11月選舉或明年1月新總統就任儀式為止，如履薄冰的國際局勢將受到更大的影響。 最令人擔憂的是，缺乏對美國全球領導力的討論和考察。前總統特朗普的競選團隊表示，將在大選前夕公開簡化共和黨的政綱和政策。該政綱和政策將包括共和黨全黨大會上被選為大選候選人的特朗普的主要大選承諾。隨著民主黨內訌的擴大，試圖切斷對抓住勝機的特朗普的考察。 著急的拜登接受了特朗普提議的無限制辯論，但即使兩名候選人再次面對面坐下，能否進行正式的辯論還是未知數。因為，人們關註的焦點只能是拜登是否胡言亂語，特朗普到底撒了多少謊。 在過去的大選電視辯論中，外交安保懸案經常成為檢驗總統資質的主要爭論焦點。在2020年的電視辯論中，拜登和特朗普就朝鮮無核化問題發生沖突，2016年特朗普和前國務卿希拉裏就增加防衛費分攤額到韓國等盟國自行核武裝的可能性等具體懸案進行了辯論。 但在今年的大選中，特朗普是否會推進與中國的脫鉤，拜登結束烏克蘭戰爭的藍圖是什麽，如何應對朝俄密切關系等，很有可能最終聽不到對世界產生巨大影響的提問的回答。 美國現實主義政治學家、俄亥俄州立大學蘭德爾·施韋勒教授當地時間1日在外交專刊《外交事務》上撰文指出：“世界秩序被認為自己構建的秩序是浪費，自我削弱的霸權國家所瓦解。”在兩場戰爭和朝鮮、中國、俄羅斯、伊朗密切關系下舉行的今年美國大選，令人擔心會不會引發更大的混亂。

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