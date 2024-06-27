4月份新生兒數時隔19個月再次回升. June. 27, 2024 08:23. by 世宗=李昊記者、宋慧美記者 number2@donga.com、iam@donga.com number2@donga.com、iam@donga.com. 今年4月出生的嬰兒數比1年前增加2%以上，時隔1年7個月恢復增加趨勢。被認為是生育先行指標的結婚件數增加近25%，是歷代4月份中增幅最大的月份。有評價認為，由於去年新生兒數和結婚件數本來就少，基底效應等影響下呈現出好看的數值，但認為觸底反彈還為時尚早。 ● 短暫反彈，累計新生兒數創歷史新低 根據26日統計廳發表的人口動向，今年4月的新生兒數為19049名，比壹年前增加2.8%（521人）。這是自2022年9月（0.1%）以來新生兒數首次同比增加。不過，由於今年前3個月新生兒人數減少，今年前4個月累計新生兒數為79523名，仍創下歷史最低值。 統計廳相關人士表示：“基底效果和2022年8月以後結婚件數增加等發揮了綜合作用。”實際上，去年4月新生兒數比前壹年驟減12.5%，刷新了歷史最低值。此外，從結婚到生第壹個孩子平均需要2年時間，但從2022年8月起到去年上半年為止，結婚件數呈增加趨勢。 曾擔任韓國人口學會會長的首爾大學名譽教授李承旭（音）表示：“新生兒數反彈趨勢是否會持續，還有待觀察。內需停滯等韓國經濟正在失去活力，這有可能成為阻礙結婚和生育的因素。” 雖然新生兒數突然增加，但死亡人數仍然超過新生兒數，人口自然減少9610人。韓國人口已連續54個月自然減少。除世宗外，全國16個市道的人口自然減少。 ● “無法扭轉目前低出生率的趨勢” 今年4月的結婚件數為18039件，比1年前增加24.6%（3565件）。這是歷代4月份中最大的增加率。在所有月份中，這是自2018年10月（26.0%）以來的最高水平。據分析，去年4月創下歷史新低帶來的基底效應和可以登記結婚的平日多了壹天等，提高了結婚件數。 再加上地方自治團體的結婚補貼也對結婚件數增加產生了影響。統計廳相關人士解釋說：“各地方自治團體有結婚補貼的地區增加率較高。”實際上，從4月份各地區結婚件數增加率來看，大田為44.1%，呈現出最高的增加率。大田是地方自治團體中第壹個從今年1月起向新婚夫婦提供最多500萬韓元的結婚獎金的地方自治團體。針對結婚登記前在大田居住壹定時間的滿19-39歲以下的初婚夫婦各支援250萬韓元，每戶最多支援500萬韓元。 不過，這種反彈能否持續下去還是未知數。首爾女子大學社會福利學系教授鄭在勛（音）表示：“最近兩三年間，雖然出現了包括低生育高齡社會委員會在內的有關低生育的短期對策，但我認為這不能扭轉目前的低生育趨勢。子女們必須在競爭中獲勝的壓力費用是根本問題。” 首爾大學經濟系教授李哲熙（音）強調：“如果想要立即、快速地取得效果，就要以生育準備相對容易的中產階層為對象。不過，只有將生育困難的階層也拉進來，才能持續下去，為此需要大量的資源。”

한국어