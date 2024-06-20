患有癡呆癥的鐵桿球迷老奶奶，壹眼就認出孫興慜. June. 20, 2024 07:50. by 金正勛記者 hun@donga.com. “有壹支名叫托特納姆熱刺的大俱樂部，而他是這支球隊的隊長。” 英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊孫興慜（32歲）的熱血粉絲鄭金南（83歲）這樣介紹孫興慜。患有路易小體癡呆癥的鄭某通過助威孫興慜比賽的視頻等被傳開，孫興慜也早就知道鄭某的存在。鄭某不僅觀看每場比賽，而且家中到處都擺放著孫興慜的隊服和照片等，是壹名熱血球迷。 大韓足球協會（KFA）18日通過YouTube頻道公開了孫興慜和鄭某見面的視頻。孫興慜和鄭某在2026北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯亞洲區第2輪預選賽最後壹場與中國隊的比賽前壹天（10日）會面。鄭某在見到孫興慜之前，還無法輕易相信真的能孫興慜這件事。孫興慜發送了“多虧了奶奶，感覺得到了很多人的喜愛，希望見面的那天早日到來。奶奶，我們馬上見吧”的視頻信，鄭某說：“被騙了很多次，不知道能不能真的見面。” 但是鄭某在足球代表隊的宿舍見到孫興慜時，卻說：“唉，這個人，應該說壹聲再來的，哪有壹個人來的。應該擁抱壹下。”路易小體癡呆癥是繼阿爾茨海默癡呆癥之後最常見的退行性癡呆癥，會出現認知功能低下等癥狀，但患有路易小體癡呆癥的鄭某看到孫興慜後立即認出了他。鄭某在與孫興慜的短暫會面期間，壹直握著孫興慜的手，並說：“太瘦了。好像不怎麽愛吃”，連連擔心。 孫興慜也根據坐在輪椅上的鄭某的視線，降低姿勢進行對話，並多次表示“謝謝”。孫興慜說：“非常感謝奶奶壹直以來的支持，通過視頻看到後真的很感動。”孫興慜還送上了印有自己簽名的代表隊球衣，並說：“我已經簽名了，明天請穿這個來吧”，“我會為奶奶努力在賽場上奔跑，希望大家熱烈支持。” 鄭某在與孫興慜見面後表達了遺憾之情：“很遺憾。臉蛋也很漂亮。”第二天，身穿孫興慜送的球衣來到賽場的鄭某面帶燦爛的微笑說：“我現在83歲，我會壹直看到足球比賽到100歲。”

한국어