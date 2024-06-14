兒童-分娩醫院協會：“不能丟下患者離開……不參加18日的集體停診”. June. 14, 2024 07:44. by 李智雲記者、趙維拉記者 easy@donga.com. 在大韓醫師協會（以下簡稱醫協）主導的18日集體停診中，出現了聲稱“不能離開患者”並表明不參加方針的醫生。另外，13日咨詢20家社區醫院的結果顯示，制定“共同參加停診”方針的只有4家，11家醫院表示“將正常診療”。雖然醫協表示“期待相當高的參與率”，但以患者團體等為中心的批判輿論較多，因此有觀測認為“參與率不會像想象中那麽高”。 兒童醫院和分娩醫院18日確定了正常運營的方針。大韓兒童醫院協會會長崔勇在（音）13日表示：“這是各醫院個別判斷的事情”，“每家醫院都有很多從大型醫院轉來的重癥、住院患者。現實中不能丟下生病的孩子離開。”該協會旗下有130多家兒童醫院。140多家分娩醫院所屬的大韓分娩醫院協會事務總長吳尚允（音）表示：“雖然完全同意醫協的主張，但不能取消預定的分娩和診療”，“可能會出現羊水突然破裂等緊急分娩情況，因此18日值班醫生等也將正常工作。” 大學醫院的麻醉科醫生們也表示：“必要的人力將在醫院堅守崗位。”大韓麻醉疼痛醫學會在13日的會議上決定，為重癥•急救手術及重癥患者疼痛調節等所需的人力將正常工作。需要全身麻醉的重癥手術如果沒有麻醉科醫生，就無法進行手術。 另外，《東亞日報》13日對首爾市內的20家醫院詢問“18日是否停診”，表示“停診”的只有4家（20%）。其中2家醫院表示：“上午進行診療，下午停診。”其余16家醫院中，有11家（55%）表示“計劃正常診療”，另有5家（25%）表示“尚未確定方針”。 醫協表示，在上周的投票中，73.5%的會員贊成“包括停診在內的團體行動”。但是，壹線社區醫院因增員程序已經結束、輿論批評強烈等原因，未能形成預想的共同參與氛圍。政府也在當天舉行的中央災難安全對策本部新聞發布會上警告說：“如果醫生單方面取消預約診療，就相當於醫療法上的拒絕診療。” 由於最後的協商，停診延期或取消的可能性仍然存在。醫協13日表示：“如果政府轉變立場進行對話，可以取消18日的集體停診。” 患者團體13日在首爾永登浦區國會前召開記者會，要求撤回停診。部分患者團體在記者招待會結束後，為了傳達呼籲文，訪問了首爾龍山區醫協會館，但醫協職員以“事前沒有約定”為由阻止出入，雙方發生了爭執。

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