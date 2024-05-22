日本研究團隊開發出利用幹細胞大量培育精子與卵子前體細胞的醫學技術. May. 22, 2024 07:44. by 東京=李相勛 常駐記者 sanghun@donga.com. 日本研究組開發出了可以在人類幹細胞中培養並大量制造精子與卵子的前體細胞的醫學技術。如果研究進壹步進展，用幹細胞制造精子和卵子，對不孕癥和遺傳病的治療等或將有很大的幫助。 日本京都大學高等研究院的藤通紀教授（53歲•細胞生物學）領銜的研究組21日表示：“包含上述內容的論文刊登在了國際學術雜誌《自然》網絡版上。” 據研究組透露，如果在人類的誘導性多能幹細胞（iPS）中形成的“原始生殖細胞”中添加特定蛋白質進行培養，可以在6~10周後大量分化成精子及卵子早期階段之壹的“前精原細胞”和“卵原細胞”。據說，培養4個月左右，細胞數就會增加100億倍以上。 如果能夠大量制造精子和卵子的前體細胞，相關的實驗研究也會變得容易。藤通紀教授期待道：“在用試管再現人類生殖細胞發生過程的研究中，這是非常大的壹步”，“可以應用於多種醫學領域。” 科學界認為，如果通過此次研究查明精子和卵子形成的基礎機制，將有助於開發不孕癥或遺傳病等治療方法。目前，雖然可以培養精子和卵子的前體細胞，但變成精子和卵子的過程尚未科學地查明。現在大量培養及分化技術已經問世，只要解決幾個技術問題，利用幹細胞制造精子和卵子也是有可能的。 另外，日本內閣下屬的生命倫理專門調查會正在討論將幹細胞制成的精子和卵子研究認可到何種程度。

한국어