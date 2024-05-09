“朝鮮發動突然襲擊時，可以交給人工智能攔截嗎？”奧爾特曼：“有很多問題需要追究”. May. 09, 2024 08:06. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 可以把戰爭交給人工智能嗎？生成型人工智能聊天GPT開發公司開放人工智能的首席執行官薩姆·奧爾特曼（照片）表示，“要想那樣，需要追究的問題很多”，表現出了慎重的態度。對於“朝鮮發動突然襲擊時是否可以依靠應對速度較快的人工智能進行防禦”的提問，他回答道：“這不是可以輕易決定的問題。” 奧爾特曼7日在與美國智庫布魯金斯研究所的視頻訪談中，就所謂的“人工智能武器化”發表了自己的看法。當高級研究員邁克爾·奧漢倫問到，“假設朝鮮向首爾出動載人戰鬥機、而韓國用人工智能控制的防禦機器人進行攔截，是否可以讓人工智能做出危害生命的決定嗎?”時，他回答說：“真的有很多問題要追究。” 奧爾特曼解釋說：“戰鬥機已經接近韓國，但人類沒有時間參與決策。這種情況下，也可以由人工智能做出攔截決定。但是，能否確信這種攻擊正在發生，應該確定到什麽程度等，需要考慮在灰色地帶的什麽地方劃清界限。” 分析認為，奧爾特曼的上述發言是指，在多個強國加快人工智能武器化速度的情況下，有必要進壹步討論人類的介入程度等問題。盡管如此，他表示，並不反對人工智能武器化本身。他說：“從未聽說過人工智能應該決定發射核武器的主張。但是也沒有聽到在危急情況下不能使用人工智能的主張。” 不過，他又表示：“我們（開放人工智能）站在美國及其同盟的壹方，雖然希望人工智能技術對人類有利，但並不希望給有我們不同意的領導層的國家帶來利益。”最近，美國正在推進人類介入人工智能武器化義務化的規制，並計劃在本月內與中國舉行人工智能治理合作第壹次會議。 各國情報機關正在激烈地展開利用人工智能進行諜報戰的競爭。彭博社同壹天報道說：“微軟為美國情報機關開發出了與網絡斷開的生成型人工智能模型。”此前，即使想利用生成型人工智能，由於基於開放的互聯網，擔心機密信息外泄或被黑客攻擊，所以使用受到限制。 美國中央情報局副局長西塔爾·帕特爾在最近召開的安保會議上表示：“各國情報機關就人工智能的應用問題展開了激烈的競爭，在情報機關引進人工智能的第壹個國家將在這場戰爭中獲勝。”

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