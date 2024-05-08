“希望在凡爾賽宮贏得女子現代五項韓國首枚獎牌”. May. 08, 2024 07:24. by 姜泓求 windup@donga.com. “光是想象奧運會舞臺就已經很緊張了，如果能拿到獎牌該有多激動啊。我壹定要拿到奧運會獎牌，站在凡爾賽宮的領獎臺上。” 這是韓國女子現代五項國家代表成勝瑉（21歲•音譯）的話。將於7月26日（當地時間）開幕的巴黎奧運會將在凡爾賽宮舉行現代五項比賽。在宮殿庭院中心地帶星形皇家廣場的特設賽場上，將依次進行馬術、擊劍、遊泳、跑射聯項（田徑+射擊）比賽。 隨著全雄泰在2021年東京奧運會時獲得男子個人賽銅牌，韓國現代五項迎來了黃金期。全雄泰是首位獲得奧運會獎牌的韓國現代五項選手。成勝瑉決心以韓國女子現代五項首枚奧運獎牌延續黃金期。成勝瑉在上個月的國際現代五項聯盟（UIPM）第2、3站世界杯上接連獲得女子個人賽銀牌，成為了巴黎奧運會獎牌的有力候選人。 成勝瑉還沒有確保巴黎奧運會的參賽權。但是在還沒有獲得參賽權的選手中，成勝瑉的UIPM奧運會排名最高。目前，成勝瑉的排名是第3位，但是第1、2位已經獲得了參賽權。截止到6月17日，UIPM將以世界杯和世界錦標賽的成績為基礎，在剩下的參賽名額中分配12張。成勝瑉表示：“對目前的排名不賦予任何意義，在確定參加奧運會之前不會放慢步伐。” 成勝瑉作為遊泳選手進入大邱體育中學，在老師的勸說下，她從初壹開始將項目改為現代五項。在初中2、3年級時連續獲得全國少年體育大會冠軍的成勝瑉，在大邱體育高中1年級的2019年，在全國體育大會上成為女子高中部3冠王，平定了國內舞臺。接著她在個人首次參加的國際大賽2019青年亞洲•大洋洲錦標賽上也獲得了金牌。 現代五項中學部以沒有擊劍和馬術的現代三項進行比賽，高中部以沒有馬術的現代四項進行比賽。成勝瑉在從中學開始進行的記錄項目（遊泳、跑射聯項）上具有優勢，最近隨著技術項目（擊劍、馬術）的提高，在成人舞臺上也展開了獎牌競爭。今年第3站世界杯時，她還首次獲得了擊劍項目的頭名。 進入國家隊後才開始的馬術，有時還會遇到困難。成勝瑉在去年杭州亞運會馬術項目中，因馬停在障礙物前而被取消資格。成勝瑉說：“通過亞運會，我學到了大賽壓力感的與眾不同。在亞運會上經歷了緊張感，希望在奧運會上能展開無悔的比賽。” 當然她還需要積累更多的比賽經驗。成勝瑉在第3站世界杯時，在最後壹個項目跑射聯項上領先出發，但最終被擠到了第2位。成勝瑉說：“這是第壹次在最前面出發，選手們在後面追，不知道該怎麽辦了。對我來說，跑射聯項本來就是有自信的項目，所以想在奧運會上獲勝。” 她接著說：“在東京奧運會之前，必須逐壹說明現代五個項目，但現在觀眾的認知度確實提高了。奧運會的影響力確實不壹樣。希望能在巴黎進行壹場精彩的比賽，再次宣傳現代五項。”

한국어