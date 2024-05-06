展望10年，浦項國際在印尼開展棕櫚油事業……如今“黃金土地”結出累累碩果. May. 06, 2024 07:50. by 金在亨 monami@donga.com. 溫度33度，濕度86%。 上月23日上午，記者來到了浦項國際的印度尼西亞棕櫚事業法人（PTBIA）的巴布亞省馬老奇（Merauke）棕櫚農場。靜靜地站在距赤道僅7度之差（緯度7.08°S）的農場，但全身卻汗如雨下。雖然對人很殘酷，但棕櫚樹只有在這樣的環境下才能生長。在這裏種植的347.5萬棵棕櫚樹上結出的果實大部分都呈現出成熟的紅色。這是棕櫚農場全年最大收獲期的信號。 棕櫚農場在島嶼多的國家印度尼西亞也位於最東端的巴布亞島。位於巴布亞島下端的摩帕國際機場以北265公裏處。面積約為3.42萬公頃，接近首爾市的壹半。 棕櫚油廣泛應用於食用油、糕點、方便面等食品工業。這是今後有望被用作航空油等生物燃料的潛力領域。浦項國際為了進入該市場，從2011年6月開始開發出了這片沒有合適入口的貧瘠土地。 10多年後，棕櫚農場變成了年營業利潤超5000萬美元（約680億韓元）的“黃金土地”。受新冠病毒感染癥的影響，原材料價格暴漲的2022年，棕櫚農場的營業利潤創下了歷史最高紀錄8036萬美元（約1093億韓元）。今年第壹季度（1~3月）的營業利潤也達到了1965萬美元（約267億韓元），延續了良好的業績。PTBIA法人代表金元壹（音）表示：“在世界最大的棕櫚油生產國印度尼西亞，展望未來，默默耕耘結出碩果。”

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