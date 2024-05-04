特拉斯之路vs卡特之路……理想掌權者的背影. May. 04, 2024 07:17. . “因為‘深層政府（deep state）’的妨礙，我被冤枉地趕了出來。” 英國前首相利茲•特拉斯上月18日在接受英國《金融時報》（FT）采訪時提出了陰謀論。身為英國最短命首相的她主張，在財政部、中央銀行、預算處等主要部門到處都有左派人士，他們是秘密官僚集團“深層政府（deep state）”的壹員。這些人妨礙了身為愛國者的自己的減稅政策，因此未能如願。 特拉斯前總理執政的2022年9、10月英國的政府負債超過了國內生產總值（GDP）的100%。現在的情況也差不多。本來就有很多國家債務，烏克蘭戰爭爆發後加深的高物價、高利率，國債利息也在迅速增加。在這種情況下，如果削減稅金，債務就會增加，物價也會進壹步上漲。也就是說，辭職原因是當初不能減稅，但強行堅持，導致英鎊價值暴跌。 特拉斯前總理在名牌大學牛津大學也專攻了只有最優秀學生才能入學的哲學政治經濟（PPE）。34歲時她成為議員，並擔任過外交、法務、國際通商、環境等主要部門的首長。47歲升任總理。只走精英路線，壹路飛黃騰達的她遭到了壹些身份不明人士的暗算？她是在侮辱曾統治過全世界四分之壹、現在也排名第六的經濟大國祖國。 大部分人認為，她的真正目的是宣傳上月出版的著作《拯救西方的10年》，具有濃厚的“炒作”性質。她在書中主張：“需要全世界性的保守主義復活，左派、環境團體等是壹種社會惡。”同時她呼籲解散阻礙保守主義的聯合國、世界衛生組織（WHO）等國際機構。 另外，為了與自己路線相似的美國前總統唐納德•特朗普能夠再次執政，她像選舉活動家壹樣四處奔走。今年2月，她參加了在美國馬裏蘭州舉行的特朗普的遊說活動。訪問特朗普私宅的各國前任和現任領導人很多，但出現在遊說現場的人只有特拉斯。 前任首相往返於大西洋之間，壹貫做出引起爭議的言行，這無異於在提高生活困難的英國平民的煩躁指數。據經濟合作與發展組織（OECD）透露，今年英國的消費者物價預測值為2.7%，在主要七國（G7）中最高。經濟增長率預測值為0.4%，是除德國以外最低的。 美國前總統吉米•卡特就站在這樣的特拉斯的另壹邊。在職時期，由於石油危機導致的經濟困難、伊朗革命勢力占領美國大使館及扣留人質等，他沒有人氣。雖然連任失敗，但卸任後他為各國低收入階層建房的“Habitat”服務、消除饑餓運動等獲得了諾貝爾和平獎。 《紐約時報》（NYT）等媒體評價說，從去年2月開始中斷癌癥治療，接受臨終關懷照料的前總統卡特擴散了對臨終關懷的積極看法。很多美國人幹脆不接受臨終關懷治療或推遲到太晚，但作為超高齡患者的他生存超過了15個多月，改變了整個社會的認識。 卡特前總統1924年10月1日出生，5個月後將滿100周歲。如今的時代，卸任後展現美麗面貌的掌權者並不多見。真希望他能過上100周歲生日。

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