OECD將韓國今年的經濟增長率從2.2%上調至2.6%. May. 03, 2024 08:00. by 金道炯 dodo@donga.com. 經濟合作與發展組織（OECD）將今年韓國的經濟增長率預測值從2.2%大幅上調至2.6%。隨著今年第壹季度（1~3月）實際國內生產總值（GDP）出現“驚人增長”，繼全球投資銀行之後，國際機構也正式開始上調增長率。 2日，據企劃財政部透露，OECD在當天發表的經濟展望中預測，韓國今年的經濟增長率為2.6%。2月份預測經濟增長率為2.2%，但時隔3個月上調了0.4個百分點。OECD預測，在韓國出口呈現良好勢頭的情況下，從下半年（7~12月）開始內需也將恢復。 總統政策室室長成太胤當天在經濟懸案吹風會上表示：“這反映了半導體等主要產業的業況好轉和好於預期的內需恢復趨勢”，“今年增長率預測值2.6%是人均國民收入超過2萬美元的20國集團（G20）中的最高數值。” 此前，據統計，今年第壹季度經濟增長率遠遠超過市場預期，達到1.3%，包括高盛在內的全球IB將韓國今年的增長率預測上調至2%左右。但是，專家指出，高利息、高物價使體感景氣仍然處於凍結狀態，很難判斷內需已經明顯恢復。

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