在“美日團結VS朝中緊密”的情況下舉行的韓中日會議備受關註. April. 12, 2024 08:00. . 美國總統拜登和日本首相岸田文雄10日在華盛頓舉行首腦會談，就駐日美軍現代化和改善美日相互指揮控制結構等大規模同盟升級問題達成了協議。為了牽制中國和應對朝核問題，兩國進壹步提升了軍事同盟的水平。另壹方面，中國排名第三的全國人民代表大會常任委員長趙樂際昨天訪問了朝鮮。趙樂際是新冠疫情以後訪問朝鮮的最高級別人士，預計將討論中朝大舉合作的方案。 美日同盟的團結可以看作是對中國進壹步加強牽制的明確信號。兩國首腦11日還將邀請菲律賓總統馬科斯，展示構建“三角準同盟”包圍中國的意誌。美國為了將印度太平洋地區的雙邊“輪輻同盟”轉變為緊密的小集團間“格子型同盟”體制，正在積極利用日本作為多個小集團的壹個軸心，日本正在加快向可戰爭國家轉變，確保反擊能力等。 對此，中國采取了與壹段時間以來疏遠的朝鮮密切接觸的行動，采取了應對措施。去年，中國對朝鮮與俄羅斯通過武器交易拉近關系保持壹定距離。但是，以此次趙樂際訪朝為起點，中國可能會積極拉攏朝鮮。預計今年壹年朝中、中俄首腦會談等三角外交活動也將比任何時候都活躍。 在“韓美日對朝中俄”漩渦紛亂的情況下，韓中日三國領導人會議將時隔4年半於下月底在首爾舉行。在中國沒有實權的李強總理將出席。雖然能否找到緩和陣營對抗的共同分母還是未知數，但這也可以成為緩解僵硬的韓中關系的契機。作為東道主國，準備會議的韓國的作用比任何時候都重要。

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