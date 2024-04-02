尹錫悅：“2000名是最小數字”. April. 02, 2024 08:16. by 張寬碩記者、趙權亨 jks@donga.com、buzz@donga.com. 尹錫悅總統1日就醫科大學（醫學院）招生名額增加2000人的政策表示：“2000人不是空穴來風。這是政府仔細計算後得出的最低限度。如果醫療界想主張擴招規模應該少於2000人，就應該向政府提出具有明確科學依據的統壹方案，而不是采取集體行動。”尹錫悅的談話雖然提到了組建國民、醫療界、政府參與的社會協商機制，留下了調整招生名額的余地，但其重點在於強調“醫大擴招2000名”的妥當性，因此有預測稱，持續近壹個半月的醫政對立可能會長期化。 尹錫悅當天在首爾龍山總統室通過名為《對國民致辭》的對國民談話表示：“雖然醫療界指責政府粗略地、單方面作出決定，但事實並非如此。”他強調：“擴招2000人是為了履行守護國民生命和安全的憲法責任，是應對急劇老齡化的最低限度。”他還表示：“如果當初可以漸進式擴招，為什麽在過去的27年裏，歷屆政府都沒有實現哪怕壹人的擴招呢?”他對執政黨部分人士提出的解決方法“分階段擴招”劃清了界限。 與此同時，尹錫悅還表示，“政府的政策總是開放的”，提出組建國民、醫療界、政府參與的社會協商機制。但是，把“撤回擴招決定”作為對話前提條件的大韓醫師協會評價說：“這是期待已久、因此更加令人失望的談話。”醫協緊急對策委員會媒體宣傳委員長金星根（音）指出：“談話裏也沒有對（2000人）數字的後退。在確定擴招數字之後，再由多個團體聚在壹起進行討論，是沒有意義的。”全國醫科大學教授緊急對策委員會委員長方在承表示：“（由當天的談話來看）我認為專攻醫生和醫科大學學生回歸的可能性已經消失。” 國民力量黨緊急對策委員長韓東勛當天就尹錫悅提出“擴招2000名是最低值”表示，“這與國民的健康息息相關，不是被數字埋沒的問題”，再次要求調整擴招規模。韓東勛當天在釜山南區遊說中表示：“包括擴招人數在內，國民力量黨強烈要求政府進行廣泛的對話和協商，盡快做出為國民服務的結論。”有人擔心，在議會選舉即將到來之際，尹錫悅在沒有黨政協調的情況下當天發表的談話，可能會成為執政黨和政府矛盾的開端。

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