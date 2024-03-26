“世莉門徒”申智愛在朴世莉錦標賽上獲得第5名，科達拿到冠軍. March. 26, 2024 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. “世莉門徒”申智愛（36歲•照片）在以朴世莉的名字命名舉行的美國職業高爾夫（LPGA）巡回賽上獲得了並列第5位。25日，在美國加利福尼亞州洛杉磯附近的派洛斯福德高爾夫俱樂部（71桿）舉行的Fir Hills朴世莉錦標賽最後壹輪第4輪比賽上，申智愛打出高於標準桿2桿的成績，最終以低於標準桿7桿共277桿的成績並列位於第5位。與冠軍內莉•科達（26歲•美國）相差2桿，獲得了約7萬美元（約9400萬韓元）的獎金。2018年以洛杉磯公開賽創立的該大賽今年首次以Fir Hills朴世利錦標賽的名字舉行。 在日本女子職業高爾夫（JLPGA）巡回賽活動的申智愛以邀請選手的身份參加了此次比賽。小時候曾從事射箭運動的申智愛是1998年朴世莉在美國女子公開賽上奪冠的第二年進入高爾夫界的“世莉門徒”。向巴黎奧運會發起挑戰的申智愛親自向大會東道主朴世莉提出要求，並獲得了參賽資格。為了獲得奧運會參賽權，參加關系到更多世界排名積分的美國巡回賽比賽比較有利。 在前壹天的第3輪比賽中，申智愛打出低於標準桿8桿的成績，並列排在首位，當天她在冠軍組參加了第4輪比賽。從1、2號洞開始連續吞下柏忌而停滯不前的申智愛在3、7號洞抓下小鳥球，雖然有所回升，但在12號洞吞下雙柏忌，在領先位置爭奪戰中滑落下來。賽後申智愛解釋說：“今天沒能得到風的幫助，進行了壹場艱苦的比賽。” 雖然錯失冠軍，但申智愛在韓國20名參賽選手中排名最高。從去年開始出戰的7個LPGA巡回賽上，她5次成功進入了前5名。自去年7月大滿貫賽事美國女子公開賽（並列第2位）後，時隔8個月再次參加美國本土大賽的申智愛表示，“收到了很多人發來的‘回到美國了嗎？’的短信，非常感謝大家想念我。”接著她補充道，“現在還是3月。還剩下很多比賽，對下壹場高爾夫比賽也會有所幫助。” 另外，最終取得低於標準桿9桿共275桿成績的科達在與瑞安•奧圖爾（37歲•美國）的延長賽後登上了冠軍寶座。在18號洞（4桿）舉行的第1輪延長賽上，她推進小鳥球推桿，結束了勝負。獲得巡回賽第10個冠軍的科達獲得了30萬美元（約4億韓元）的冠軍獎金。她的世界排名也從第2位躍升至第1位。從東道主朴世莉手中接過冠軍獎杯的科達表示，“朴世莉是高爾夫的偉大選手之壹。在朴世莉的大賽上與她見面並交談，然後再奪冠是壹件令人吃驚的事情。”

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