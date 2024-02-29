壹天之內2名政界人士在墨西哥牛油果產地遇害. February. 29, 2024 07:28. by 洪禎秀 hong@donga.com. 26日，在收益性高、被稱為“綠色黃金”的牛油果（Avocado•鱷梨）世界最大生產地墨西哥東南部米卻肯州馬拉巴蒂奧（Maravatio），兩名市長預備候選人遭槍擊身亡。牛油果是壹種有益健康的超級食品，尤其在美國等發達國家很受歡迎。但是在墨西哥當地，各犯罪勢力圍繞流通控制權的對決非常激烈，導致暴力事件頻發。 據《El Universal》等當地媒體報道，26日下午，在馬拉巴蒂奧市中心，執政黨莫雷納黨（Morena）所屬的市長預備候選人兼現任醫生米格爾•安赫爾•雷耶斯在乘車途中遭不明身份人士槍擊身亡。同壹天晚上，在野黨國家行動黨（PAN）的市長預備候選人阿爾曼多•佩雷斯•魯納也遭歹徒槍擊身亡。 當局推測，這是在大選、議會選舉、地方議會選舉同時實施的6月2日即將到來之際，試圖影響相關選舉的勢力犯下的罪行。米卻肯州以墨西哥勢力最大的犯罪組織“哈利斯科新壹代卡特爾（CJNG）”等各種犯罪組織活躍的地區而聞名。組織間的利益之爭讓人備受煎熬。去年，在全體32個州中，針對政治人士和政府相關人士的攻擊次數（米卻肯州）排在第5位。 同時，在米卻肯州，基於溫和的氣候等，牛油果每年可收獲四次。大約70%的墨西哥牛油果產量來自該地。其中大部分出口到幾乎占全世界需求壹半的美國。據專業統計網站Statista統計，2022年美國人均牛油果消費量約為4.2kg，比20年前增長了約4倍。 隨著種植牛油果的收益性日漸提高，很多犯罪組織紛紛爭奪流通權。當地市民團體“Civic Data”擔心，今年不僅舉行地方議會宣誓，還舉行大選，各種犯罪組織的攻擊可能會達到歷史最惡劣的水平。 種植牛油果的非法開墾現象也很嚴重。2018-2023年，至少有300平方公裏的森林變成了牛油果種植園。對此，當局最近表示，將阻止出口在非法耕地上種植的牛油果。

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