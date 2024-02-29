蘋果將放棄10年來傾註心血的“蘋果車”，改攻人工智能. February. 29, 2024 07:28. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 蘋果壹直以來闡明的“夢想的無人駕駛汽車”、10年來投入數萬億韓元的“蘋果汽車項目”最終告吹。有評價認為，在最近的技術戰爭中，人工智能迅速成為“遊戲改變者”，將電動汽車作為新壹代主力的蘋果也打起白旗宣布參與。 美國《紐約時報》等媒體當地時間27日援引蘋果公司內部消息人士的話報道說：“蘋果向汽車開發組‘特別項目小組’的2000多名職員發出了中斷開發項目的公告。”據透露，蘋果首席運營官傑夫·威廉姆斯和蘋果汽車項目負責人凱文·林奇當天召開會議，親自傳達了解散消息。據悉，威廉姆斯等在會上以“擴大人工智能投資”作為中斷蘋果汽車的理由，項目相關職員中的三分之壹將重新安排到人工智能相關部門等。 汽車業界分析認為，全球電動汽車市場的萎縮對蘋果放棄蘋果汽車產生了很大影響。據SNE Research透露，今年全球電動汽車市場的增長率將比前壹年放緩至19%。與此同時，美國通用、福特、德國梅賽德斯-奔馳等主要整車企業正在推遲轉變為電動汽車的時間。

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