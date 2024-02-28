因恐惧租房詐騙，青年們背負著每月100萬韓元的居住費負擔. February. 28, 2024 07:29. . 隨著首爾市小型別墅和商住兩用房的月租暴漲，青年和平民層的居住困難正在加劇。月租加上管理費，月平均居住費超過了100萬韓元。這是因為，隨著全租欺詐的恐懼尚未平息，相比保證金有可能被吃掉的全租，需求集中在月租上。高利息、高物價加上居住費負擔加重，青年們的生活基礎正在動搖。 據《東亞日報》分析，最近1年在首爾新簽約的專用40平方米以下的小型別墅月租平均為85萬韓元，比之前1年上漲14%。小型商住兩用房的月租也上漲到了83萬韓元，漲幅超過了8%。再加上17萬韓元左右的管理費和煤氣、電費等，月居住費超過100萬韓元。在去年的政府實態調查中，19-34歲青年層的平均月薪為252萬韓元，相當於月薪的40%用於居住費。 這是隨著社會初年生和新婚夫婦等喜歡的別墅、寫字樓回避全租的擴散而出現的現象。最近壹年間，首都圈別墅（多戶、低層小區）開工量也減少了70%以上。有人擔心，受全租欺詐和逆全租難的影響，別墅、寫字樓的需求減少，再加上供應也急劇減少，平民住宅市場正在崩潰。也就是說，在別墅住全租房、攢錢買公寓購買用自己住房的居住梯子將被切斷。 大規模全租房詐騙成為社會問題已經過去壹年多，但不安感始終沒有消失。這是因為，去年6月實施《全租詐騙特別法》後，仁川、大田等地的全租詐騙持續不斷，而受害救濟未能正常進行。被認定為全租房詐騙受害者的人接近1.3萬人，但通過拍賣等方式收回保證金或正在協商的人只有199人。 國會在制定特別法的時候表示每6個月要補充立法，但實際上卻對此置之不理。每家每戶都處於無法個別登記狀態的多戶住宅或非法改造近鄰生活設施的近生別墅等租戶處於死角地帶，因此應該盡快處理修改案。其中還應包含強化對全租詐騙犯的處罰，彌補容易被詐騙所左右的全租制度漏洞的方案。為了不讓壹直起到青年們居住階梯作用的別墅、寫字樓市場崩潰，應該加快平民用住宅供應速度。

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