“又忙又舍不得花錢”，10名青年中有4名沒去醫院. February. 14, 2024 08:01. by 金素敏記者、韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 推遲大學畢業，正在公司實習的尹珠賢（25歲，人名音譯下同）在3周前雖然感覺到了感冒的征兆，但是並沒有去醫院，壹直撐著。因為下午6點下班的話，大多數醫院都是關門時間。她在便利店買了綜合感冒藥堅持了下來。尹某說：“疼了壹周左右。因為不去醫院，所以相對來說恢復的時間比較長。” 調查結果顯示，韓國每10名青年中就有4名，又忙又舍不得花錢，生病也沒能去醫院。13日，韓國青少年政策研究院在《青年貧困狀況和自立安全網體系構建方案研究》報告書中發表了上述內容。 以4000名19~34歲青年為對象進行的問卷調查結果顯示，41.6%的人回答“最近1年間生病也沒能去醫院”。沒能去醫院的理由中，“因為沒有時間去醫院（太忙）”最多，占47.1%。其後依次為“因為舍不得使用診療費（醫療費負擔）”（33.7%）、“壹般在藥店買常用藥品（非處方藥）吃”（9.3%）等。 從事餐飲業的李元根（26歲）也病著堅持不去醫院。上個月體溫上升到39.8度，不得不於上午10點半開門後去了壹趟醫院。輸完血回到餐廳後發現已是下午1點半。李某說：“醫院讓我‘再去壹次’，但是忙碌的午餐時間很難離開店鋪，所以沒有再去。” 據調查，青年們從朋友或家人等周圍人那裏得到幫助也不是件容易的事情。15.2%的受訪者表示“生病時身邊沒有可以請求幫助的人”。52.4%的青年雖然表示“有（可以請求幫助的人）”，也回答“最近壹年裏沒有從周圍人那裏得到過幫助”。表示“沒有情緒上可以依靠的人”的比率為13.2%，表示“最近壹個月裏沒有私下見過人”的比率也達到了16.4%。就業準備生金某（26歲）說：“同齡人也處於頭腦復雜的時期，即使見面也只會唉聲嘆氣，所以吃飯主要都是自己壹個人吃。” 特別是壹半以上的青年（52.9%）在最近1年裏沒有在醫院、健康檢查中心、保健所等地接受過健康檢查。研究組分析說：“有必要以20多歲和30多歲青年人群為對象，加強青年健康檢查宣傳，制定對弱勢青年的醫療費支援方案。”

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