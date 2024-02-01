蔚山“盤龜川巖刻畫”申請列入UNESCO世界遺產名錄. February. 01, 2024 08:03. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 被稱為史前時代韓國人的記錄畫的蔚山“盤龜川巖刻畫”將挑戰登載聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄。文化遺產廳31日表示，為了將蔚山蔚州郡盤龜川巖刻畫列入明年的聯合國教科文組織世界遺產名錄，已向世界遺產中心提交了申請書。盤龜川巖刻畫是分別被指定為國寶的“蔚州川前裏刻石（刻有文字或花紋的石頭•照片）”和“蔚州大谷裏盤龜臺巖刻畫”的統稱。 1970年發現的川前裏刻石與幾何學花紋和鹿、半人半獸壹起，留有被推測為新羅法興王代的刻字，是研究6世紀新羅史的重要資料。1971年發現的盤龜臺巖刻畫在高4米、寬10米的巖盤上畫著鯨魚等狩獵場面。這是韓國國內史前時代巖刻畫遺址中最古老的，是能夠了解史前人們生活狀況的重要資料。 文化遺產廳解釋說：“盤龜川巖刻畫是集新石器時代到新羅時代韓半島東南部沿岸地區人們的審美表現和文化變化於壹身的文化遺產。”如果盤龜川巖刻畫被列入世界遺產名錄，將成為繼去年9月被列入世界遺產的伽椰古墳群之後，韓國的第17個世界遺產。 此前，盤龜臺巖刻畫每到梅雨季節都會被淹沒，因此有人擔心會毀損，圍繞解決方案長期爭論不休。最近才決定了在泗淵水庫設置水閘調節水位的方案。

한국어