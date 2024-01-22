“朝俄新法律基礎”……必須警惕超越“危險交易”的“新冷戰同盟” 李. January. 22, 2024 07:55. . 朝鮮媒體昨天報道稱，俄羅斯總統普京朝鮮邀請其訪問表示，“願意盡快訪朝”。媒體在報道朝鮮外務相崔善姬14日至18日訪俄的消息時報道了上述內容，並表示：“已做好竭誠迎接的準備。”報道同時稱，通過此次崔善姬訪俄，兩國進壹步加強了“戰略協作和戰術協作”，就“把兩國關系推上新的法律基礎、擴大發展的問題達成了滿意的協議”。 很多人認為，普京的訪朝時間大體上會在3月總統選舉後進行，但也有可能提前。特別是，俄羅斯對烏克蘭戰爭使用朝鮮產武器的需求越高，普京的訪朝時間就越早。這將是普京自2000年以後時隔24年再次訪朝。這是對去年9月朝鮮國防委員長金正恩訪問俄遠東地區的回訪。考慮到首腦間外交的重量，普京訪朝很有可能超越朝鮮炮彈、導彈換取俄尖端技術的武器交易水平，成為朝俄兩國在軍事安保上更加密切的契機。此前，克裏姆林宮也曾就崔善姬與普京的會晤表示，談的是“包括敏感領域在內，兩國關系的發展”。 尤其值得關註的是，朝鮮提到了兩國之間的“新法律基礎”。朝俄自1991年蘇聯解體後，經歷了近10年的冷卻期，直到2000年才恢復關系。當時，朝俄新簽訂的《友好條約》用“危機時協議”代替了規定的“有事時自動軍事介入”的1961年版《友好條約》，把原先的軍事同盟關系重新定義為經濟合作夥伴。此次朝俄通過修改條約或簽訂新協定，有可能包含更加強大的相互安保和軍事合作內容。這樣壹來，朝鮮與中國和俄羅斯實際上將成為軍事同盟。 朝鮮與中國的經濟合作也在迅速正常化。據中國海關總署公布的數據顯示，去年朝中貿易額達到23億美元，是前年的2.4倍，已經恢復至新冠疫情之前2019年的82%。今年是中朝建交75周年，兩國將今年定為“友好年”，兩國之間的密切關系也將加速。背靠中俄的金正恩已經威脅稱“平定大韓民國的大事變”，美國也對“史無前例的朝俄軍事合作”帶來的朝鮮威脅加劇表示嚴重擔憂。應該更加警惕和應對今年壹年即將席卷東北亞的新冷戰劇變。

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