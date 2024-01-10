伍茲與耐克之間長達27年的合作畫上句號，心中會刻上怎樣的標記？. January. 10, 2024 08:02. by 李憲宰 uni@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（49歲•美國）在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上取得82勝期間，上演了眾多經典場面。其中，2005年大滿貫賽事大師賽最後壹天16號洞（3桿）出現的短切球堪稱“生涯最佳擊球”。 伍茲在深草區上打出的第二桿在果嶺上以90度回旋後，順著下坡滾向了球洞。暫時停在球洞邊緣的該球在露出耐克標誌後，被吸入了洞杯。伍茲咆哮著，經過延長賽最終獲得了冠軍。耐克將像電影中的壹個場面壹樣的轉播影像運用到了實際廣告中。 像這樣命中註定的伍茲與耐克之間的同行時隔27年後終於畫上了句號。伍茲9日通過社交媒體透露了贊助合同終止的事實。伍茲表示：“能和全世界最具象征性的品牌壹起合作，我感到非常幸運。感謝引領我的耐克創始人菲爾•奈特及其職員們。” 1996年轉為職業選手的伍茲以當時破格的條件5年4000萬美元簽訂了贊助合同。2001年和2006年的合同規模分別為5年1億美元和8年1.6億美元。伍茲和耐克在2013年以2億美元（推算）延長了10年的贊助合同。伍茲僅靠耐克的贊助就賺了5億美元（約6578億韓元）。這是他在PGA巡回賽上獲得的獎金（1.21億美元•約1592億韓元）的4倍以上。曾是耐克高爾夫招牌的他還推出了以自己的首字母命名的品牌“TW”。 在伍茲陷入困境時，耐克也壹直陪伴著他。伍茲卷入婚外戀醜聞的2009年和因各種傷病無法參加比賽的時候，耐克也壹直站在伍茲壹邊。但是耐克在高爾夫事業上並沒有嘗到什麽甜頭。2016年撤出高爾夫球桿和高爾夫球等裝備事業後，只剩下高爾夫服裝部分。此後耐克在高爾夫市場的立足之地越來越小了。 雖然與耐克決裂，但伍茲似乎正在準備新的事業。伍茲在社交媒體上寫道，“人們詢問是否還有下壹章，我會說‘是的，肯定有下壹章。’。”伍茲的經紀人馬克•斯坦伯格也表示：“伍茲正在準備新的合同，將會有有趣的發表。”

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