醉酒駕駛者呼呼大睡，汽車在下坡路逆行……幸好被市民擋住. January. 09, 2024 08:05. by 仁川=孔勝倍記者 ksb@donga.com. 60多歲的市民攔住在下坡路上車輪滾滾逆向行駛的酒後駕駛車輛，防止了重大事故。據調查，司機在醉酒狀態下駕駛，在等待信號燈時睡著了，松開了踩著的剎車。 據仁川市彌鄒忽警察署8日透露，去年12月29日下午10時7分左右，在彌鄒忽區朱安洞的壹個十字路口，30多歲男性A某駕駛的輕型車在等待左轉信號燈時，開始沿著下坡向前移動。該車輛在沒有打開前照燈的情況下，以緩慢的速度進入了十字路口。幸運的是它沒有與從側面駛來的車輛相撞，後來卻越過對面的左轉車道，開始逆行。其他車輛鳴笛，但車輛司機沒有任何反應。 在對面直行方向車道上等待信號的60多歲男性B某觀察到這壹情況，目擊了司機A某閉著眼睛。他急忙從自己的車上下來，壹邊喊著“人暈過去了”，壹邊跑向逆行的車輛。B某在幾秒鐘內趕上了車輛，將胳膊伸入車窗打開的縫隙中，將變速器換成了停車狀態。然後他又打開車門，拉上手剎，讓車輛停了下來。隨即，他又給汽車熄火，並拔掉了車鑰匙。得益於B某的迅速措施，沒有發生重大事故，也沒有人受傷。 B某感覺到A某的車裏有酒味，於是撥打112報警，並將A某交給了警方。接到報警後出動的警察對A某的血液酒精濃度進行了測定，結果被測定為足以吊銷駕照的0.08%。警方調查結果顯示，A某在酒後駕駛時，在等待信號燈時睡著了，把腳從剎車上移開。 警方以道路交通法上的酒後駕駛嫌疑對A某進行了不拘留立案，並將事件移交給了檢察機關。警方目前正在討論是否表彰阻止酒後駕駛車輛事故的B某。警方相關人士表示：“多虧了在現場勇敢應對的市民，才避免了重大事故。”

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