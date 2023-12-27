19個月間執政黨第三次緊急對策委員會……要超越“尹錫悅之心”. December. 27, 2023 08:18. . 距離明年4月10日議會選舉還有100多天，國民力量黨正式成立了“韓東勛緊急對策委員會”。這是尹錫悅總統就任19個月間，繼朱豪英緊急對策委員會、鄭鎮碩緊急對策委員會之後，第三次成立緊急對策委員會。昨天在黨全國委員會上得到正式認可的韓東勛，在整頓陷入混亂的黨、作為執政黨支持總統國政的同時，還肩負著牽制和均與19個月以來第三次摸索緊急對策委員會、超越“尹心”的課題。 韓東勛在就任演講中在強調清算運動圈特權政治的同時，還強調了公仆政治家應該遵守的“先民後私”精神。無論是選區議員還是比例代表議員，他都表明了不參加議會選舉的意向，表示“將勇敢地獻身”。希望進入政界第壹天表明的這種決心也能適用於執政黨和總統室的關系。 在野黨預告28日在國會全體會議上強行處理《金建希特別法》，這是展望韓東勛政治未來的標尺。雖然這對於總統室和執政黨來說是個尷尬的主題，但贊成輿論超過60%，這壹點不容忽視。韓東勛應該負責黨對處理特檢法的方針。此外，如何解決1個月前通過視頻公開確認的金健希的混亂，也是重要的課題。可以說，韓東勛體制的命運取決於如何與總統對話並得出什麽樣的結論。“勇敢的獻身”不能止步於就職儀式的修辭。 韓東勛應該對總統國政起到均衡器的作用。親尹錫悅主流帶頭建立的金起炫體制，表示“尹心是黨心、黨心是民心”，提倡黨政壹體，結果9個月後就中途下車。權力集中的總統必然會聽到壓倒性的情報和“總統判斷正確”的甜言蜜語。本來需要發揮經常接觸選區民心的政黨的“鹽”的作用，金起炫體制卻保持了沈默。總統來到國民力量黨研討會，表示“相比實用要更強調理念”“只能與在野黨鬥爭”時，議員們也只是聽著。 韓東勛站在獨特的位置上。他完全沒有政治經驗，第壹個課題還要負責設定總統和執政黨的水平關系。他與總統從檢察官時期開始就長期處於上下關系。此外，他還被要求把陳舊的保守政治轉變為面向未來的政治。這壹切都源於執政黨感受到議會選舉慘敗的迫切感。韓東勛要面對的是民心的海洋。他再次表示，“同行就有路”。韓東勛緊急對策委員會的成敗，取決於是遵從龍山的意願、還是讀懂民心的動向並行動。

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