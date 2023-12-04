徐建宇成為首位獲得跆拳道男子80公斤級奧運會參賽權的韓國選手. December. 04, 2023 08:04. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 徐建宇（20歲•韓國體育大學•音譯）登上了世界跆拳道聯盟（WT）世界大獎賽總決賽男子80公斤級冠軍寶座。這是韓國選手首次在該大會、該級別比賽中奪冠。WT世界大獎賽總決賽是結束壹個賽季的比賽，每個級別只有奧運會排名前16位的選手才有資格參加，是具有“王中王戰”性質的舞臺。 3日，在英國曼徹斯特舉行的2023WT世界大獎賽總決賽男子80公斤級決賽上，徐建宇以2比1（4-12、15-2、22-13）戰勝埃及選手賽義夫•艾伊薩，獲得了金牌。2021年東京奧運會銅牌得主艾伊薩是該級別排名第三的強者。此前，徐建宇在8強中以2比1戰勝“衛冕冠軍”西蒙尼•阿萊西奧（意大利），在4強中以2比1戰勝了東京奧運會銀牌得主薩利赫•阿爾沙拉巴蒂（約旦）。徐建宇在去年大賽決賽中以1比2負於阿萊西奧，丟掉了金牌，時隔1年後壹雪前恥。目前該級別排名第壹的是阿萊西奧。徐建宇說：“世界大獎賽總決賽冠軍是我從未期待過的結果”，“練習得非常認真，以至於其他選手出來訓練時都很害怕。” 徐建宇還獲得了明年巴黎奧運會男子80公斤級參賽權。這也是韓國選手首次進入奧運會該級別比賽。奧運會排名第9位的徐建宇憑借此次比賽的冠軍，獲得100分的積分，上升到了第4位。各級別排名前5名的所屬國家將獲得奧運會正式比賽入場券。此次大賽是為了獲得該參賽權而積累排名積分的最後機會。 韓國雖然是跆拳道宗主國，但男子80公斤級卻相當於不毛之地。從跆拳道被列為奧運會正式項目的2000年悉尼奧運會到2021年東京奧運會，韓國選手在該級別從未獲得過奧運會正式比賽的參賽權。朴佑赫（23歲•三星S1）在今年杭州亞運會男子80公斤級比賽中奪冠也是21年來的首枚金牌。 徐建宇下決心說：“雖然現在還不敢相信我能參加奧運會，但心情真的很好”，“既然能參加奧運會，將以金牌為目標進行準備。”

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