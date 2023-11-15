拜登-習近平舉行首腦會談，美中有望恢復軍事對話. November. 15, 2023 07:56. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 去年8月時任美國眾議院議長南希·佩洛西訪問臺灣時，因中國的不滿而中斷的美中軍事溝通，以當地時間15日美國總統拜登和中國國家主席習近平在美國舊金山舉行首腦會談為契機，重新開啟的可能性正在增大。 美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文13日表示：“拜登總統在首腦會談後可能會報告恢復軍事溝通是否取得進展。美國與中國就此事進行了建設性對話。”日本共同社14日援引消息人士的話報道說：“預計兩國首腦將就重啟部分軍事對話窗口達成協議。” 美國壹直擔心，如果不能恢復軍事溝通，臺灣、南中國海等地可能會發生偶發性事態。今年6月訪問中國並會見習近平的美國國務卿安東尼·布林肯也強烈要求，但遭到了中國的拒絕。在這種情況下，隨著被拜登政府當作此次會談核心課題提出的恢復軍事對話亮起了綠燈，兩國關系也將進入穩定階段。 因違反美國禁運措施向俄羅斯出口武器而在2018年受到美國制裁的前中國國防部長李尚福上月底被免職，這也提高了人們對恢復軍事溝通的樂觀論調。中國要求解除對李尚福的制裁，但美國也予以拒絕，導致兩國緊張氣氛高漲。

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