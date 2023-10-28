9年前的“歲月號慘案”給韓國體育留下的東西. October. 28, 2023 08:53. . 韓國遊泳（競泳）代表隊在杭州亞運會上獲得了6金6銀10銅。不僅是金牌數，獎牌總數（22枚）也創造了歷史最好成績。其中的秘訣是什麽呢？ 據大韓體育會透露，“海洋男孩”朴泰桓為韓國遊泳奪得首枚奧運會金牌的2008年，小學部遊泳選手有1570人。今年增至近1.6倍的2484人。同期全體小學生人數從367萬名減少到267萬名，減少了100萬名。 小學部遊泳選手正式增加是在“歲月號事故（2014年）”以後。經歷歲月號慘案後，隨著學習“生存遊泳”的學生增加，有助於早期發掘有遊泳才能的選手。讓人沒想到的是歲月號慘案反而成為了擴大“遊泳基層”的機會。 當然，並不是說底子寬了就能成為那個項目的強國。中國雖然是騎自行車的人非常多的國家，但距離自行車強國還有壹段距離。在杭州亞運會場地自行車項目上，中國僅獲得12枚金牌中的2枚。剩下的10枚全部被日本收入囊中。 在2018年雅加達-巨港亞運會時，日本在場地自行車項目14枚金牌中只獲得了2枚。壹般分析認為，日本之所以能在5年之後成為自行車強國，日本自行車聯盟“高性能中心（High Performance Center）”起到了很大的作用。該中心以“帶領日本自行車走向世界頂峰”為口號，提供科學、系統的“精英訓練項目”。 佛教方面解釋說，只有同時具備“直接原因”因和“間接原因”緣，才能發生某事。例如，牛奶只有在特定的溫度和濕度合適時才會變成奶酪。當只有牛奶（因）或只有發酵條件（緣）時，無法獲得奶酪。在21世紀，如果只有基層或精英訓練項目壹面的話，就很難在國際大賽上取得好成績。韓國遊泳也正因為有大韓遊泳聯盟的支持才能取得成果。 之所以提到佛教，是因為大韓體育會會長李基興曾兩次擔任曹溪宗信徒會會長，可見佛心之深。從這個意義上講，掌管“精英體育”的大韓體育會和負責“草根體育”的國民生活體育會在2019年合並後，作為佛教信徒的李會長成為首任首長，可以說是非常不可思議的緣分。但是，李會長似乎仍然把自己當作“精英體育代表”，忙於區分“體育人”和“非體育人”。 2019年世界衛生組織（WHO）指出，在全世界11~17歲的女學生中，韓國（97.2%）最受運動不足的困擾。韓國在杭州亞運會女子組比賽中獲得13枚金牌，比日本（22枚）少9枚。韓國和日本在男子項目上的金牌數相同，為26枚，但在金牌總數上落後，女子項目拖了後腿。沒有生活體育的“精英體育老生常談”只是壹句空話。

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