六旬婦女被疑突然加速事故致死孫兒，最終被判定無罪. October. 18, 2023 08:01. by 李仁模 imlee@donga.com. 去年12月，壹名60多歲的女性在江原道江陵市駕駛SUV時，因疑似突然加速的事故導致12歲的孫子喪生，根據交通事故處理特例法被立案涉嫌致人死亡。近日警方得出結論，該女性“沒有嫌疑”。 江陵警察署17日發布公告稱，因證據不足，決定不把涉案司機A某移送司法機關。 警方這壹決定沒有接受國立科學搜查研究所認定A某可能存在過失的結論。國立科學搜查研究所認定，“汽車駕駛員有可能踩的是油門而不是剎車”，理由是該車的制動系統沒有發現可能導致剎車異常的機械缺陷。 但A某方面聲稱“國立科學搜查研究所的分析結果不可信”,對汽車制造商提起了民事訴訟。民間專業機構在民事訴訟期間提交的聲音分析結論是：“對黑匣子視頻中包含的聲音進行分析，沒有檢測到換檔的聲音。” 警方也認為，國立科學搜查研究所的分析結果存在局限性，因為他們沒有實際驅動發動機進行測試。壹名警方人士表示：“我們認為，國立科學搜查研究所的鑒定結果不足以作為支持A某存在過失的證據。” 這起事件發生在去年12月6日下午4點左右，當時A某駕駛的SUV在江陵市洪濟洞墜落路邊並導致事故。同在車上的孫子在事故中喪生，悲傷的案情引發來自全國各地的大量請願書要求予以寬大處理。今年2月，A某的家人向國會“國民同意請願”提交了《疑似突然加速事故時的缺陷原因證明責任轉移》請願書，很到約5萬人同意，有關修改相關法律的討論也在進行中。

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