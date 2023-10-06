美國孤立主義愈演愈烈……半數共和黨支持層“反對美軍保衛韓國”. October. 06, 2023 08:59. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 調查顯示，美國在野黨共和黨壹半以上的支持層反對在朝鮮入侵韓國時投入美軍進行防禦。明年大選在即，隨著前總統特朗普再次掘起、“孤立主義”“美國優先主義”趨勢擴散，美國國內要求保衛包括韓國在內的同盟國的氛圍正在減弱。不過，特朗普核心外交安保幕僚強調，應該持續進行“戴維營原則”等韓美日安保合作。 ● 堅持美國優先主義，“反對保衛韓國等同盟國” 據美國外交事務智庫“芝加哥全球事務委員會”（CCGA）當地時間4日透露，9月7日至18日對3242名美國人進行調查的結果顯示，回答“如果朝鮮入侵韓國，美軍應該保衛韓國”的占50%。2021年同壹調查的結果為63%，去年為55%。回答“反對美軍保衛韓國”的占49%。 據分析，支持美軍保衛韓國的支持急劇減少，是因為美國共和黨的孤立主義、美國優先主義傾向增強。57%的執政黨民主黨支持層支持美軍保衛韓國，而共和黨支持層的支持率只有46%。53%的共和黨支持層表示反對美軍保衛韓國。 就在2021年的調查中，共和黨支持層中“支持美軍保衛韓國”的比率還高達68%，高於民主黨支持層（61%），但去年暴跌至54%，今年進壹步下降。“支持美軍駐紮韓國”也從2022年的77%大幅下降到今年的63%。 反對把美軍投入同盟國紛爭的呼聲加強，並不只是針對韓國。如果中國和日本之間發生武力沖突，55%的人反對“美軍應該介入並保衛日本”。芝加哥全球事務委員會分析稱：“對美國保衛同盟國的黨派分裂正在擴大。共和黨人認為，在阻止（中南美）非法移民方面，利用美軍更為重要。” ● “戴維營協議多虧了特朗普” 隨著美國內部孤立主義傾向的增強，不少人擔心，如果特朗普在明年大選中再次獲勝得到執政權，韓美日安保合作後退或裁減駐韓美軍等同盟風險將全面爆發。但特朗普方面對此也進行了反駁。 曾在特朗普政府擔任總統國家安全事務助理的羅伯特·奧布萊恩當天在韓美問題研究所（ICAS）的訪談中表示：“我知道大家擔心美國變得越來越孤立主義。美國最大的優勢是有著真正的同盟國。”他強調：“雖然對拜登政府持批評態度，但戴維營協議是值得稱贊的成果。它建立在特朗普政府構建的基礎上。” 奧布萊恩還講述了2019年文在寅政府宣布廢除《韓日軍事情報保護協定》後的壹段軼聞：當時韓美日安保首長在白宮會晤後，他面見特朗普總統向他說明了韓美、美日同盟和韓美日合作的重要性。 奧布萊恩表示：“韓美日三角合作與四國聯盟、澳庫斯壹道，是美國最重要的安保關系。預計韓國將與加拿大、日本等壹起加入美、英、澳參與的安全合作機制奧庫斯。” 對於朝核問題，他指出：“特朗普政府最為接近實現無核化目標。克林頓政府浪費了阻止朝鮮核開發的最後最佳機會後，任何美國政府都沒有達到無核化目標。”

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