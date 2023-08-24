想要守護的愛情. August. 24, 2023 08:45. by 曹寶恩記者 jbe020111@donga.com. 黑暗中站著壹對男女。華麗的服裝和女性佩戴的昂貴飾品體現了兩人的高貴身份。從身體動作來看，兩人看似關系親密，但不知為何臉上壹副憂心忡忡的表情。這兩人到底是誰，為什麽會這樣呢？ 這幅畫是代表17世紀荷蘭黃金期的畫家倫勃朗•範裏•恩的晚年代表作。雖然題目是《以撒和麗貝卡》（1665~1669年•照片），但長期以來它有著另壹個更為人所熟知的名稱--《猶太新娘》（The Jewish Bride）。這源於19世紀壹位美術品收藏家在婚禮上把項鏈作為禮物送給女兒的猶太人父親。 雖然對畫中人物眾說紛紜，但收藏處阿姆斯特丹國立美術館解釋說，畫中描繪了《聖經》中出現的以撒和麗貝卡。以撒是以色列民族的始祖亞伯拉罕的兒子。他四十歲時和麗貝卡結婚，但二十年來兩人壹直無法生孩子。盡管如此，他還是十分愛自己的妻子，甚至沒有再娶妾。夫妻倆在居住的村子發生饑荒後，為了尋找牧場而去了格拉爾。這是與以色列人存在敵對關系的非利士人（這壹詞來源於古法語 Philistin，法語又來源於拉丁語 Philistinus，拉丁語又來源於希臘語 Philistinoi，希臘語又來源於希伯來語P'lishtim）居住的村莊。見到那裏的男子漢時，以撒謊稱妻子是姐姐。因為以撒害怕自己可能會被那些渴望得到他美麗妻子的好色的男人殺死。雖然仍然感到不安，但兩人在壹起後，丈夫親切地擁抱著妻子表達愛意。臉頰發紅的妻子把自己的手放在丈夫的手上，似乎感到安心。倫勃朗捕捉到了這壹瞬間，並將其納入了畫幅中。 不管是配偶還是子女，所愛的家人是即使拋下我也想要守護的存在。倫勃朗在1963年曲折的人生最後畫了這幅畫。雖然因過早的成功而過著貴族般的生活，但當時他早早地失去了三個子女和妻子，因破產和生活困難度過了悲慘的老年時期。也許畫家是想把對沒能守護住家人的歉意和思念寫進這幅畫裏。他多麽希望《聖經》中登場白頭偕老的夫妻，是自己和妻子。

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