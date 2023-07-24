教育部將督促國會推進“侵犯教權，記錄在學生簿上”的立法. July. 24, 2023 07:44. by 朴星民, 崔예나 min@donga.com,yena@donga.com. 教育部決定，如果學生侵犯教師的正當權利（以下稱“教權”），將給予相應的處分，並推進將其記載在學校生活記錄簿（學生簿）上的方案。以首爾瑞草區小學1年級班主任的極端選擇為契機，要求加強教權的要求越來越強烈，當局開始著手制定對策。 23日，教育部相關人士對《東亞日報》表示：“將損害教師權利的內容記錄在學生簿上，為了不讓正當的教師生活指導被視為虐待兒童，正在分析各種學校制度的完善點”，“以此為基礎說服國會修改相關法律。” 目前，國會正在提議將侵犯教權內容記錄在學生簿上的《教員地位法》、法令和校規內的生活指導不適用於虐待兒童的《小學初中教師法》修正案等。為了通過這些法律，在目前朝小野大的國會上需要野黨的協助。教育部方面解釋說：“如果法律明確規定教師的權限和免責事由，那麽修改《學生人權條例》也會有名分。”修改條例在市道教育監和廣域議會有權限。如果他們拒絕修改，就不能修改學生人權條例。對此，教育部表示，將通過修改條例的上位法《小學初中教育法》、《教員地位法》，改善條例的問題點。根據上位法優先的原則，下位法人條例不能超越法律。如果法律朝著加強教權的方向改變，與此相違背的條例條款就會失去力量。京仁教育大學教育學系教授朴柱亨（音）表示：“應該保持教權和學生人權之間的平衡關系。”

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