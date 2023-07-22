美國：“不知道越線入朝美軍士兵的生死……擔心會像瓦姆比爾壹樣”. July. 22, 2023 07:48. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據悉，美國政府試圖遣返17日越過軍事分界線進入朝鮮的駐韓美軍二等兵特拉維斯·金（23歲），但目前連金的生死情況都不掌握。對於美國嘗試進行接觸，朝鮮壹直保持沈默。 美國國防部副發言人薩布麗娜·辛格當地時間20日表示：“包括二等兵金某目前的狀態在內，我們完全不知道他被扣留在哪裏，健康如何。很遺憾，我們沒有從朝鮮得到任何回應。” 美國政府正試圖從多方面與朝鮮進行接觸。辛格當天表示：“白宮國家安全委員會還通過（過去在平壤代替美國領事業務的）瑞典方面進行了接觸，但朝鮮完全沒有參與的跡象。”她強調：“我們所能做的就是通過官方的、私人的渠道持續溝通。最優先的是把美國人安全帶回家。” 也有人擔心，金稍有不慎就會發生和被朝鮮扣留17個月、2017年被遣送回美國後不久就死亡的美國大學生奧托·瓦姆比爾壹樣的情況。美國陸軍部長克裏斯汀·沃默斯當天在科羅拉多阿斯潘安全論壇上表示：“我還記得瓦姆比爾被朝鮮拘禁時發生了什麽事情。他受到了殘忍的待遇。非常擔心朝鮮會如何對待金。” 沃默斯說：“我認為，他（因暴力事件）在韓國拘留所度過時間，（對韓國）產生了負面情緒。（對於進入朝鮮）可能沒有想清楚。”去年10月，金在首爾醉酒後對平民施暴，被抓獲並處以罰款（500萬韓元），今年5月又因醉酒後破壞停放的車輛而被警方逮捕。

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