日本：“夏季排放核汙水，沒有變化”……韓日推動下周舉行首腦會談. July. 06, 2023 07:45. by 東京=常駐記者 李尚勛、全周永記者 sanghun@donga.com、aimhigh@donga.com. 據悉，隨著國際原子能機構發表“日本政府的福島第壹核電站汙水排放計劃沒有安全問題”的綜合報告，日本政府正在討論從下個月開始向海洋排放核汙水的問題。日本方面5日再次確認了“今年夏天排放入海”的方針，預計在最大限度地說服國內外反對輿論後，將堅決進行核汙水排放。日本首相岸田文雄正在推進下周以北約峰會為契機與尹錫悅總統舉行首腦會談的方案。 日本政府發言人、官房長官松野博壹在當天的記者會上就排海時間表示：“從今年春天開始到夏季的方針不會改變。具體排放時間將確認確保安全性和應對風評（傳聞）災害情況後再做判斷。”《日本經濟新聞》當天報道說，日本政府將於8月份開始排放核汙水。 岸田正在考慮，於本月11日、12日在舉行北約峰會的立陶宛與尹錫悅舉行個別首腦會談，就核汙水進行說明的方案。據《每日新聞》報道，岸田計劃直接向尹錫悅說明排海計劃的安全性和監視系統等，並尋求理解。 韓國總統室當天表示：“尊重原子能安全領域的代表性聯合國下屬國際機構國際原子能機構發表的內容。政府將把我國國民的健康和安全放在首位。”總統室相關人士表示：“今後將通過與國際原子能機構和日本政府的緊密合作，持續監測國際原子能機構和日本政府提出的實施及檢查計劃是否得到落實。” 韓國政府計劃結束韓國原子能安全技術院等已經進行了2年的自行研究工作，盡快發表研究結果。 國際原子能機構總幹事格羅西當天與日本核電當局經濟產業省壹起訪問了福島當地，對反對排放的漁民們表示：“直到最後壹滴處理水（核汙水的日本名稱）安全排放為止，國際原子能機構將壹直停留在福島進行檢查。”

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