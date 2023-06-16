高喊打倒獨裁的“所謂進步”……玩忽職守的“記仇政府”. June. 16, 2023 07:53. . 2008年5月，筆者在結束實習記者工作後，被分配到社會部，成為出入警察部門的事件組記者。在成為正式記者的喜悅還沒有消失之前，好幾個月都在采訪同壹時期開始的反對進口美國產牛肉的示威現場。 示威群眾向就任沒幾個月的當時李明博總統高喊“打倒獨裁”“明博下臺”等口號。如今依然記得，當時看著否定根據民主程序選出的總統、給他打上獨裁烙印的所謂進步陣營，不禁露出苦笑。因為我認為，如果真的是獨裁政權，他們不可能隨意喊出“獨裁”。再加上壹部分人逐漸變質為暴力示威。這種“進步”，與“進步”的字面意思無關，只不是沒有對策、直接拿來使用的進步陣營的名稱。 歷史已經過去15年，正在再次反復。所謂的進步陣營開始就日本福島汙水排放問題提出類似的主張。像瘋牛病怪談壹樣，汙染水怪談和假新聞也開始出現。在野黨在政治上利用對食物敏感的民心，部分團體在大街上高喊“尹錫悅總統下臺”的口號。 但是現在幾乎沒有國民為叫罵“獨裁”鼓掌。大部分都認為是誇張的口號。還有人分析說，是因為國民生產水平已經有所提高。 此外，上周行政安全部沒有參加“6月10日民主抗爭”紀念活動。因為承辦紀念活動的民主化運動紀念事業會贊助了主張總統下臺的團體。事業會表示：“相關團體在沒有進行協商的情況下，包含了政治內容。不會執行贊助費。”但行政安全部卻壹動不動。“6月10日民主抗爭”在2007年定為國家紀念日後，壹直由行政安全部主辦、事業會承辦紀念活動的傳統被打破。 由於主辦方行政安全部和執政黨領導層沒有參加，活動平淡地結束了。這與去年國務總理韓德洙發表紀念詞、時任執政黨代表（黨首）李俊錫出席，形成了鮮明的對比。 行政安全部的缺席，似乎與過去政府給市民團體的補貼相當壹部分被非法執行的尹總統及總統室的想法不無關系。問題是行政安全部主辦活動不是慣例，而是法律規定事項。根據總統令《各種紀念日等相關規定》，行政安全部明確規定“舉行紀念6月民主抗爭的活動”。當然，如果不遵守，也沒有懲罰條款。但是，沒有從事法令規定的業務，是嚴重的失職行為。 很少有人認為行政安全部獨自決定了不參加活動。總之，主辦方因為相關團體的小失誤而缺席活動，這是自我否定。就像以部分報道為借口不讓記者乘坐”空軍1號”壹樣，這只能被看作是“馴服”。受到在野黨“小氣”的批評，也是沒有辦法的。 “所謂進步"和“記仇政府”是否真正尊重並繼承了1987年誕生現行憲法的“6月10日民主抗爭”的意義和精神？如果是這樣，就不會發生以怪談為先導的示威和民主抗爭紀念活動上的鬧劇。

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