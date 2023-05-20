“紅土之神”納達爾因傷退出今天的法國網球公開賽……“這不是我的決定，而是我的身體做出的決定”. May. 20, 2023 07:54. by 金正勛記者 hun@donga.com. “這不是我的決定，而是我的身體做出的決定。” “紅土皇帝”拉法•納達爾（37歲•西班牙•世界排名第14位•照片）將不參加今年的法國網球公開賽。納達爾於2005年首次參加在紅土球場舉行的大滿貫賽事—法國網球公開賽，並直接獲得冠軍後，到去年為止在該大賽上共獲得了14次冠軍。在男女網球選手中，沒有哪個選手在特定大滿貫賽事上奪冠次數比這更多。 納達爾18日（當地時間）在位於西班牙馬洛卡的自己的網球學院舉行記者招待會表示，“為了解決在澳大利亞網球公開賽上遇到的問題，我和我的團隊嘗試了很多方法，但最終沒有找到解決方案”，“我不是為了說‘今年也出現在法國公開賽上’而參加比賽的人。現在根本不是能夠進行比賽的狀態。” 納達爾在今年澳大利亞公開賽第二輪比賽中因臀部肌肉疼痛被淘汰後，在4個月的時間裏未能參加比賽。與此同時，他的世界排名也自2005年以後時隔18年再次跌出前十名。如果今年法國公開賽結束，去年的冠軍積分（2000分）被扣除，納達爾將時隔20年再次跌出前100名。 納達爾在去年法國公開賽上還刷新了大滿貫賽男子單打冠軍最多（22次）紀錄。此後，諾瓦克•德約科維奇（36歲•塞爾維亞•第1位）也在今年的澳大利亞公開賽上平了這壹紀錄。 納達爾表示，“我認為我的職業生涯的最後時刻應該比這更精彩。不是在新聞發布會而是在球場上拼盡全力說再見。壹定要在球場上迎來職業生涯的最後時間”，“所以我想再給自己壹年機會。也許2024年是我作為職業選手征戰賽場的最後壹個賽季。” 納達爾說：“我認為，要想獲得下次機會，現在應該停止。不知道會停多久。也許兩個月，也許壹個半月，或者三個月或者四個月”，並沒有明確給出具體的復出時間。

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