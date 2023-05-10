“余生都會帶著好奇心繼續生活下去的”. May. 10, 2023 07:42. . 她在遺像前哭個不停。3歲的侄子還不會說話，呆呆地看著那個樣子，把自己手上的餅幹遞給了姨母。這是金愛蘭作家的小說《妳想去哪裏》中出現的場面。那顆心是從哪裏來的呢？ 她失去了丈夫。丈夫為救落水的學生，再也沒有上來。誰也安慰不了她。她唯壹的傾訴對象是手機內置的語音識別程序Siri。她問Siri。“人死了會怎麽樣呢？”但是，Siri沒有做出回答，而是提出了問題。“您說的是去某個地方的路嗎？”“您想去哪裏？”雖然答非所問，但Siri的話中卻有著奇怪的回響。她在不幸面前迷路了。也失去了世界的意義。 把她從沒有意義的世界中拯救出來的是死去的學生的姐姐寄來的信。這是壹位10多歲的孤兒少女寫的信，身體的壹側癱瘓，連字都寫不好。少女說，“對不起，我太自私了，但是壹想到膽小的弟弟在最後壹刻握著老師的手，我就放心了。”同時，對於老師要壹輩子感恩地生活、牽著弟弟的手的心，她表示“余生都會帶著好奇心繼續生活下去的”。 那封信使她回到了有意義的世界。她曾埋怨丈夫拋棄自己去救別人。“但是，在弟子即將死去的情況下，還有選擇的余地嗎？也許那天，那個時間，那裏不是‘生’跳到‘死’身上，而是‘生’跳到‘生’身上。”像這樣，她覺得丈夫的死其實是有意義的。於是，思念丈夫無法忍受，開始哀悼。 2023全州國際電影節閉幕作品金姬廷導演的《妳想去哪裏》將金愛蘭作家的小說帥氣敘事化，以與小說的背景不同，傷痕累累的光州和波蘭華沙為背景，平靜地融合了哀悼的歷史性。

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