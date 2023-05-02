拉姆今年已經賺取194億韓元……4月就刷新單賽季最高獎金紀錄. May. 02, 2023 08:00. by 李憲宰 uni@donga.com. 1日，托尼•弗諾（美國）在墨西哥巴亞爾塔的維丹塔-巴亞爾塔（71桿）結束的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽墨西哥公開賽上，以低於標準桿24桿共260桿的成績獲得了冠軍。落後弗諾3桿的瓊•拉姆（西班牙）單獨位居第二。去年在該大賽上，拉姆和弗諾分別獲得了冠軍和亞軍，但今年兩人卻互相更換了位置。 拉姆雖然獲得了亞軍，但當天在PGA巡回賽歷史上又翻開了新的壹頁。加上83.93萬美元（約11.255億韓元）的亞軍獎金，刷新了單賽季最高獎金紀錄。拉姆將賽季獎金增加到1446.284萬美元（約194億韓元），刷新了去年斯科蒂•舍夫勒（美國）創下的單賽季最高獎金（1404.691萬美元•約188億韓元）紀錄。在PGA巡回賽上，單賽季獲得1000萬美元以上獎金的選手只有拉姆和舍夫勒、泰格•伍茲（美國•2005、2007、2009年）、維傑•辛格（斐濟•2004年）、喬丹•斯皮思（美國•2015年）等5人。 拉姆之所以能在當地時間4月結束之前就創下賽季最高獎金紀錄，成績好雖然是壹方面，但最大的原因還是賽事獎金大幅增加。拉姆在1月的哨兵冠軍賽上獲得本賽季首場勝利後，接連奪得了美國運通和捷尼賽思邀請賽的冠軍。此外，他還登上了上月初舉行的本賽季首場大滿貫賽事—大師賽的冠軍寶座，僅今年就獲得了4次冠軍獎杯。他還牢牢占據著世界排名第壹的位置。 PGA巡回賽為了對抗去年由沙特阿拉伯資本創立的LIV高爾夫，在本賽季設立了多個總獎金超過2000萬美元（約268億韓元）的特級比賽。除了哨兵冠軍賽（冠軍獎金270萬美元•約36億韓元）之外，其他特級大賽的冠軍獎金高達360萬美元（約48億韓元）。拉姆獲勝的捷尼賽思邀請賽也是特級比賽。拉姆憑借大師賽的冠軍，賺取了324萬美元（約43億韓元）的獎金。 現在人們關註的是拉姆能否開創單賽季累計獎金2000萬美元的時代。拉姆雖然決定跳過從4日開始舉行的特級大賽富國銀行錦標賽，但預計在剩下的賽季裏將參加10個左右的比賽。包括聯邦快遞杯季後賽在內，還剩下5個特級比賽，還有3個大滿貫賽事。其中，只要取得2勝，就能超過2000萬美元。拉姆的職業生涯總獎金也達到了4948.6883萬美元（約664億韓元），即將突破5000萬美元。總獎金歷史排名第壹的是“高爾夫皇帝”伍茲，截至目前他賺了1.2095.4766億美元（約1622億韓元）。

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