韓美簽訂租借合同，美國借50萬發「舊炮彈」償還新炮彈. April. 21, 2023 07:46. by 孫孝周記者、申圭鎮記者、華盛頓=常駐記者文炳基 hjson@donga.com、newjin@donga.com、weappon@donga.com. 據悉，美軍將向韓國租借約50萬發155毫米炮彈，然後以美國政府從韓國炮彈製造企業購買新炮彈後，以送給韓國軍隊償還「炮彈債務」。 據韓國政府消息人士20日透露，韓國政府最近與美國政府簽訂了租賃155毫米炮彈等韓國軍隊擁有的50萬發炮彈的合同，並明確規定了上述償還方式。也就是說，只要韓國P公司生產炮彈，美國政府就會立即購買炮彈，然後交給韓國軍隊，以此來補充韓國軍隊的炮彈儲備。消息人士說：「我們向美軍發送舊炮彈，然後用我們企業生產的炮彈償還，這種方式在經濟利益方面是最佳合同。據我所知，因為是給舊的、收新的，借出的數量和償還的數量是不一樣的。」 有觀察人士認為，由於不是原樣返還從韓國借走的炮彈，美國有可能迂回地利用韓國炮彈支援烏克蘭。 在這種情況下，尹錫悅總統暗示，以俄羅斯大規模屠殺烏克蘭平民為前提，將「有條件地」提供軍事援助，對此俄羅斯提高了威脅程度。據俄羅斯衛星通訊社當地時間20日報道，俄羅斯外交部威脅說：「向烏克蘭提供任何武器都將視為反俄羅斯的敵對行為。」相反，美國國防部表示：「歡迎韓國對北約和烏克蘭防禦聯絡集團做出的貢獻。」 韓國總統室高層負責人就俄羅斯的反對表示：「這無異於對沒有發生的事情進行評論。我們今後怎麽做取決於俄羅斯。」他還說：「韓國國內法律中沒有禁止向海外交戰國提供武器支援的法律條款。」也就是說，「如果發生足以引起國際社會公憤的大量平民傷亡」，就有提供軍事支援的可能性。

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