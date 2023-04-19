醫生開醫用鎮靜劑處方時，查詢開藥記錄成為義務……大檢察廳設立「毒品部」. April. 19, 2023 07:58. by 李知雲記者、古道藝記者 easy@donga.com,yea@donga.com. 因首爾江南補習班街試飲品含有毒品、演員劉亞仁吸毒等毒品問題變得嚴重後，韓國政府18日出臺了泛政府聯合對策。今後，醫生在給患者開醫用鎮靜劑類處方時，必須義務性地確認患者的用藥經歷。檢察機關、警方、關稅廳等部門將成立毒品犯罪特別調查本部，擴大毒品調查範圍。 國務調整室室長方文圭當天在首爾市鐘路區政府首爾大樓發表了《毒品類管理綜合對策推進成果及今後計劃》。方文圭表示：「政府將以向毒品宣戰、根除毒品的強烈意誌集結力量，保護國民免受毒品侵害，為建設健康的社會而竭盡全力。」 首先，義務查詢用藥史將從鎮痛劑芬太尼等存在誤用、濫用可能都藥物開始階段性地實行。例如，醫生給患者開芬太尼處方時，必須確認過去的處方記錄，如果懷疑處方過多或經常開藥，可以拒絕開處方。針對醫生違反查詢用藥史義務采取的措施將在事後通過施行令決定。 政府還計劃不久後成立由檢察機關、警察廳、關稅廳等相關機關840名人力組成的「毒品犯罪特別調查本部」。特別調查本部計劃重點調查包括以青少年為對象的毒品供應等在內的網上毒品交易、大規模走私等。方文圭表示：「雖然一直由檢方進行大部分毒品調查，但在檢警調查權調整過程中，檢方已不能處理持有毒品、服用毒品的問題。將通過各部門協議體和聯合調查本部的合作，查處毒品犯罪。」 法務部長韓東勛在當天的國務會議上報告稱，將盡快在大檢察廳設立「毒品·組織犯罪部」（暫稱），恢復檢察機關的毒品調查功能。過去指揮毒品、組織犯罪調查的大檢察廳強力部在文在寅政府時期合並為反腐敗強力部，組織被壓縮了。 政府還計劃集中力量針對通過「暗網（Dark Web）」從事毒品交易進行調查。暗網是只能通過特定瀏覽器連接的秘密網站，最近被惡意用於毒品海外直購。

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