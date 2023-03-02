美國提高半導體補貼“欄桿”……要積極應對過分的要求. March. 02, 2023 07:34. . 美國開始構建以本國為中心的半導體供應網，拿出巨額補助金，正在提出越來越苛刻的支援條件。美國在提供補貼的同時，還要求如果獲得壹定以上的超額利潤，要與美國政府共享，並公開安保重要的半導體設施。面對難以接受的條件，企業的苦惱正在加深。美國甚至預告了如果得到補貼，10年內不能在中國等地進行新投資的“欄桿”措施，使得關於投資得失的計算變得更為復雜。 前天，美國商務部根據《半導體科學法》，提出了發放520億美元規模的半導體補貼的6項條件。美國政府表示，如果獲得1.5億美元以上補貼的企業獲得超出預想的利潤，將收回部分補貼。美國還表示，將把補貼優先發放給向美國政府公開半導體生產及研究設施的企業。此外，美國還附加了限制利用補貼分紅、購買本公司股票、設置保育設施等負擔的條件。 美國政府的條件很是過分。要求就尖端技術展開競爭的半導體企業打開核心保安設施的大門，這是無理的要求。以回收超額利潤為由，還要查看企業的賬簿，這也會成為過分的經營幹涉。美國國內也有人指出，這是“過度的市場介入”，將給企業帶來負擔，使半導體工廠建設變得困難。對於韓國企業來說，如果突然得到補貼，稍有不慎就會出現更大的問題。 但是，以美國為中心的半導體供應網的參與不是選擇，而是生存的必要條件。掌握著半導體知識產權和生產設備供應網，而且作為核心安保同盟的美國也不能放手。但即便如此，也很難背棄占據半導體出口40%的中國。對於美國政府的補貼和中國市場都不能放棄的韓國來說，需要綜合性的、戰略性的判斷。 這不能只靠企業的個別努力。政府應該出面發揮外交能力。最近韓國企業對美國進行大規模投資，為創造工作崗位做出了巨大貢獻，這壹點也應該得到認可。應該積極參與“芯片四方同盟”，從美國那裏得到延長裝備、出口限制緩期期限等承諾。如有必要，還可以與日本、臺灣等同盟通過合作提高聲音。不能重蹈去年美國通過《通貨膨脹削減法案》後，韓國產電動汽車遭受補貼歧視的覆轍。該與美國合作的就合作，但對無理的要求則提出正當的要求，引出韓美實現雙贏的解決方法。

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